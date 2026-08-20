Anuncio de conciertos de Kanye West desatan frenesí en Rusia

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

MOSCÚ.- El anuncio del rapero Kanye West de dos conciertos en estadios rusos a finales de este año ha causado un gran revuelo en los medios locales y en la política, llegando incluso a ser preguntado el jueves al portavoz del presidente Vladimir Putin sobre la posibilidad de una reunión.

La estrella estadounidense West, también conocido como Ye, actuará en el Gazprom Arena de San Petersburgo los días 10 y 11 de octubre, en lo que será el mayor concierto de un artista occidental desde que Moscú lanzara su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

MÚSICA Confirman dos conciertos de Kanye West en Rusia en octubre a pesar de polémicas

La mayoría de los artistas estadounidenses y europeos han evitado Rusia, país que sufrió enormes sanciones tras el inicio de la guerra.

West cuenta con una gran cantidad de seguidores en Rusia y ya se han vendido más de 100.000 entradas para los conciertos, según informaron medios rusos citando a los promotores.

En una rueda de prensa diaria el jueves, se le preguntó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, si existían planes para que Putin se reuniera con West.

"Este no es nuestro ámbito. Esto no es 'Mosconcert'", respondió Peskov al periodista, refiriéndose a una agencia cultural rusa. «Esta es la administración presidencial», añadió, sin descartar explícitamente una reunión.

Legisladores y funcionarios también se han sumado a la polémica.

Si bien uno de ellos le agradeció que no cediera ante la «histeria antirrusa», el diputado Nikolai Novichkov criticó las declaraciones del rapero que glorificaban al líder nazi Adolf Hitler.

Polémica antisemita

West provocó una gran indignación con comentarios que elogiaban a Hitler, una canción titulada Heil Hitler y la venta de camisetas con una esvástica en su sitio web.

Según la «ley contra la rehabilitación del nazismo» de Rusia, la negación del Holocausto y la difusión de información falsa sobre el Tercer Reich se castigan con años de prisión.

Esta ley se ha utilizado habitualmente para perseguir a los críticos del Kremlin.

Varios países, entre ellos el Reino Unido, Francia y Polonia, han prohibido este año las actuaciones de West.

FUENTE: AFP