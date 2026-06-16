Anya Taylor-Joy se une al universo de "El señor de los anillos"

La actriz y modelo argentino-británica nacida en Estados Unidos Anya Taylor-Joy posa durante el photocall antes del desfile de modas Dior Croisiere (Cruise) 2022, en el Estadio Panatenaico, en Atenas, el 17 de junio de 2021.

LOS ÁNGELES.- Anya Taylor-Joy interpretará a un elfo en El señor de los anillos: La Caza de Gollum dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien regresa para interpretar a Gollum, informó este lunes el medio especializado Variety.

La cinta también contará con la participación de los actores que catapultaron a la fama la franquicia como Ian McKellen en el papel de Gandalf, Elijah Wood como Frodo, y Lee Pace como el rey Thranduil.

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Además de Taylor-Joy también debutan en este universo actrices como Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) y Leo Woodall (Halvard).

La actriz de 30 años dará vida a una elfa Sindar del Reino del Bosque que, de acuerdo con el mismo medio, fue descrita como "una agente leal y de confianza del rey Thranduil".

Filme

La película, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027, narrará la búsqueda del hobbit corrupto que da título a la obra en los años previos a la primera entrega de la trilogía, La Comunidad del Anillo.

Las guionistas originales de la trilogía, Fran Walsh y Philippa Boyens, se unen a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou para adaptar la popular obra del escritor J.R.R. Tolkien.

Tolkien escribió la trilogía de El Señor de los Anillos en la década de 1950, tras el éxito de El Hobbit en 1937.

FUENTE: EFE