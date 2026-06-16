martes 16  de  junio 2026
REALEZA

Confirman que el príncipe George estudiará en colegio al que asistió su padre

El hijo mayor del príncipe de William asistirá al prestigioso colegio privado Eton College a partir de septiembre, según anunció el Palacio de Kensington

Un retrato publicado por el Palacio de Buckingham el 12 de mayo de 2023 muestra al rey Carlos III de Gran Bretaña, el príncipe William y el príncipe George, posando en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham, en Londres.&nbsp;

Un retrato publicado por el Palacio de Buckingham el 12 de mayo de 2023 muestra al rey Carlos III de Gran Bretaña, el príncipe William y el príncipe George, posando en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham, en Londres. 

AFP/Vía Palacio de Buckingham/Hugo Burnand

LONDRES.- El príncipe George de Gran Bretaña asistirá al prestigioso colegio privado Eton College a partir de septiembre, según anunció el Palacio de Kensington el martes, siguiendo los pasos de su padre y heredero al trono, el príncipe William.

El príncipe de 12 años, hijo mayor de William y futuro sucesor al trono, completará su educación secundaria en el mundialmente famoso Eton, cuya matrícula anual supera las 63.000 libras esterlinas (85.000 dólares).

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"El Palacio de Kensington confirma que el príncipe George asistirá a Eton College a partir de septiembre", indicó en un breve comunicado.

Tanto William, formalmente conocido como el Príncipe de Gales, como su hermano menor, el príncipe Harry, duque de Sussex, estudiaron en este exclusivo colegio de Berkshire, al oeste de Londres.

También ha formado a 20 ex primeros ministros, entre ellos Boris Johnson y David Cameron, así como a numerosas personalidades, desde el actor Tom Hiddleston hasta el creador de James Bond, Ian Fleming.

El abuelo de George, el rey Carlos III, estudió en Gordonstoun, una escuela en las Tierras Altas escocesas a la que también asistió el padre del rey, el difunto duque de Edimburgo.

Educación privilegiada

Se desconoce si George estudiará en Eton, ya que el colegio se encuentra a pocos kilómetros de Forest Lodge, la residencia familiar en Windsor.

Sin embargo, el joven príncipe, segundo en la línea de sucesión al trono después de su padre, ha estado estudiando en Lambrook School, el colegio preparatorio privado en Berkshire donde estudia desde 2022.

Ha asistido allí junto a sus hermanos, la princesa Charlotte, de 11 años, y el príncipe Louis, de 8.

Eton, durante mucho tiempo sinónimo de elitismo y división de clases en Gran Bretaña, fue fundado por el rey Enrique VI en 1440.

Educa a jóvenes de entre 13 y 18 años y ha conservado muchas de sus tradiciones, incluido un uniforme distintivo que consta de frac negro, chaleco negro, camisa blanca, pajarita y pantalones a rayas.

Según su página web, recibe a casi 1.350 alumnos cada año.

FUENTE: AFP

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