martes 16  de  junio 2026
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Ester Expósito vive incómodo momento con el príncipe Alberto de Mónaco

El incidente, viralizado rápidamente, muestra el instante en que el soberano restringe el saludo a una cortesía fugaz, dejando desconcertada a la actriz

La actriz española Ester Expósito posa durante una sesión fotográfica para la película Perdidos en la Noche en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2023.

La actriz española Ester Expósito posa durante una sesión fotográfica para la película "Perdidos en la Noche" en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2023.

AFP/Loic Venance
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz española Ester Expósito protagonizó un inesperado desencuentro protocolario con el príncipe Alberto II de Mónaco durante la inauguración del Festival de Televisión de Montecarlo. El incidente, capturado en video y viralizado rápidamente, muestra el instante en que el soberano restringe el saludo a una cortesía fugaz, dejando desconcertada a la intérprete.

Galardón internacional

El suceso tuvo lugar en el Grimaldi Forum durante la 65ª edición del prestigioso certamen televisivo europeo. Expósito, de 26 años, asistió como una de las invitadas de honor para recibir el International Golden Nymph Award, un reconocimiento entregado personalmente por el monarca monegasco que distingue a las figuras con mayor proyección en la industria audiovisual.

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A pesar de la solemnidad del acto, la atención mediática se desvió hacia un momento posterior a la premiación. Al intentar aproximarse al jefe de Estado con la intención de entablar una breve conversación o realizar una fotografía oficial, el príncipe Alberto II limitó su interacción a un saludo estrictamente cordial para continuar de inmediato su diálogo con otro asistente. Ante la fría recepción del soberano, la protagonista de Élite optó por retirarse del lugar.

Al evento de gala, que coincide cronológicamente con la concentración de la selección francesa de fútbol para la Copa Mundial de la FIFA 2026 —donde compite la pareja de la actriz, el futbolista Kylian Mbappé—, también asistieron otros miembros de la familia Grimaldi, como Louis Ducruet y Camille Gottlieb.

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