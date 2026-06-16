martes 16  de  junio 2026
CINE

Revelan primer tráiler de "Shrek 5", a estrenarse en junio de 2027

DreamWorks anunció que la nueva película llegará a los cines en el verano de 2027, es decir, diecisiete años después de Shrek Forever After

Escena de la película Shrek 2.&nbsp;

Escena de la película "Shrek 2". 

Captura de pantalla/Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El primer tráiler de Shrek 5, lanzado este martes, promete una renovación de la saga de DreamWorks, con nuevos e irreverentes personajes, como muestra el avance de un filme que se estrenará el 30 de junio de 2027, informó este martes Universal Pictures en un comunicado.

Dentro de un año regresarán el ogro verde junto a su mujer, Fiona, y sus hijos, además de su inseparable Burro, pero en el primer avance de la película también se puede ver una parodia de Olaf, el muñeco de nieve de Frozen o unas divertidas galletas bailarinas.

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Burro trata de decir que se van de aventuras por la ciudad mientras Shrek se lo impide una y otra vez. Es la única pista sobre el argumento de esta película, que estaba previsto que se estrenara en junio de este año.

Primero se retrasó a diciembre y, posteriormente, DreamWorks anunció que finalmente llegaría a los cines en el verano de 2027, es decir, diecisiete años después de Shrek Forever After (Shrek, felices para siempre, 2010).

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Quinta aventura de Shrek

Será la quinta entrega de estos divertidos personajes, en cuyas historias la música tiene un papel muy importante, y que cuenta además con dos largometrajes derivados, centrados en el personaje del Gato con Botas, al que puso voz Antonio Banderas.

Shrek 5 está dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn. Vernon formó parte del equipo de dirección de la segunda entrega, así como de otros títulos como Madagascar 3 (2012) o Monsters vs Aliens (2009), mientras que Dohrn fue el responsable de la historia de la cuarta y ha dirigido Trolls 2 (2020) y Trolls 3 (2023).

Toda la saga del ogro verde ha recaudado más de 2.900 millones de dólares de taquilla y la primera entrega, Shrek (2001), se hizo con el primer Óscar a la mejor película de animación.

FUENTE: EFE

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