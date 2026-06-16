Difunden grabación de llamada del hijo de fundador de Mago a equipos de emergencia

MIAMI.- La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, continúan en desarrollo; mientras Jonathan Andic, su hijo y presunto responsable de la muerte del empresario, trata de limpiar su nombre y demostrar su inocencia en el hecho.

Isak, de 71 años, falleció el 14 de diciembre de 2024, cuando supuestamente cayó por un barranco mientras caminaba con su hijo, a solas, por las montañas de Montserrat, cera de Barcelona.

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Las autoridades aseveran que la trágica muerte no fue un accidente, argumentando que la reconstrucción de los hechos sugiere que Jonathan, de 45, empujó a su padre al vacío. En mayo finalmente fue arrestado bajo sospecha de homicidio y salió tras pagar una costosa fianza.

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En medio del proceso, Catalunya Ràdio ha obtenido y difundido la grabación del llamado a los equipos de emergencia que hizo Andic aquella tarde tras la pérdida de su padre.

"¡Necesito ayuda, mi padre ha caído! Estamos en Collbató, ha caído por un barranco, por favor envíen una ambulancia, envíen a alguien", se escucha decir a Andic entre sollozos.

El heredero agrega que se encontraban caminando a las Cuevas del Salitre. El operador intenta hacerle otras preguntas, pero Jonathan insiste: "No lo veo, no responde".

Es entonces cuando la llamada es transferida al departamento de bomberos. Posteriormente, un operador que se encontraba camino a la escena le pregunta nuevamente por su ubicación, a lo que Jonathan responde una vez más:

"Mi padre ha caído, no lo veo, no me responde, ha caído por el barranco, no sé dónde está", dice y agrega: "¡Me estoy haciendo viejo!".

El equipo legal de Andic aseveró que esta llamada es una de las pruebas principales que manejan para demostrar su inocencia. Así lo manifestó Francisco Marco, director de la agencia de detectives Método 3, la cual ha sido contratada por la defensa de Jonathan.

A juicio del representante, la llamada evidencia: “la desesperación de un hijo que ha perdido a su padre”.