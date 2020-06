Aparecen en Holanda fotos de un cuadro robado de Van Gogh

Esta fotografía publicada por Arthur Brand el 18 de junio de 2020, tomada en una fecha desconocida y en un lugar no revelado, muestra la pintura de 1884 de Vincent van Gogh llamada "Parsonage Garden at Nuenen in Spring", robado del Museo Singer Laren cerca de Amsterdam el 30 de marzo de 2020, junto con una copia de la edición del 30 de mayo de 2020 del periódico The New York Times.