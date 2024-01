Aracely Arámbula asegura que pronto mostrará el rostro de sus hijos

Si bien hay fotos de ambos, la mayoría son de cuando eran unos niños.

Ahora, luego de que en las redes le comentaran que ella ahora es La Suegra de México, La Chule prometió a sus seguidores dejar ver a sus hijos en un futuro cercano.

"Mira lo que pusieron Miguel, soy La Suegra de México, por ti y por Daniel. Dios mío, pues sí, qué les puedo decir", dijo con gracia Arámbula en un live de Instagram.

La intérprete, según reseñó HOLA México, llamó al joven para que saludara a sus seguidores, pero este prefirió mantenerse alejado de la pantalla. "No saben lo guapotes que están. Ya pronto los verán, cuando ellos quieran", agregó.

Asimismo, señaló algunas características de su primogénito, y alegó que ambos se sienten orgullosos del trabajo de su madre. "El mayor es muy tranquilo, mi Migue precioso", comentó.

"Se sienten muy orgullosos (de lo que hago), me gusta, me lo dicen, me acompañan al set, quieren saber. Si ellos quieren dedicarse a esto, adelante", expresó.

Disputa con Luis Miguel

Aracely continúa exigiendo al Sol de México que pague la manutención de paternidad por los hijos que tienen en común. Y, en diferentes oportunidades ha abordado el tema, señalando que es un deudor alimentario y que el cantante no tiene intención de fortalecer el vínculo con los jóvenes.

Aunque algunas personalidades cercanas, como la presentadora Mirka Dellanos, han dicho que el intérprete no tiene deudas; el abogado de La Chule aseveró que sí existen.

Guillermo Pous, representante legal de Arámbula, confirmó lo dicho por la también cantante hace unos días respecto al dinero que Luismi debe enviarle para el bienestar de Miguel y Daniel.

"Efectivamente no ha pagado la pensión. La última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019, tal y cuando iba a comenzar su serie biográfica y la serie de conciertos, a partir de ahí comenzó el incumplimiento, no volvió a hacerse cargo de esta obligación", dijo el experto en una entrevista que concedió al programa estadounidense El Show de Raúl Brindis.