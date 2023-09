Aracely Arámbula habla sobre nueva relación de Luis Miguel

"La conozco muy bien. Sí, es mi comadre; estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo, y ella fue madrina por Enrique Ponce. (...) Porque Enrique Ponce es el amigo de Luis, entonces ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la exmujer de mi compadre Enrique Ponce", señaló al respecto.

Sin embargo, la también cantante destacó que actualmente no tiene contacto con Paloma. "No hay ninguna comunicación, imagínate. Y no por mí, ella no me ha hablado", aseveró insinuando que está abierta a la posibilidad de un acercamiento.

Aracely y sus hijos

Asimismo, la mexicana explicó que a sus hijos les afectó ver las imágenes que difundió la prensa de Luis Miguel compartiendo con las hijas de Cuevas y su exesposo, el torero Enrique Ponce.

"Mis hijos sí dijeron: 'Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora?", reveló. No obstante, la actriz alegó que no quiere crear conflicto entre los menores, por lo que les explicó que las niñas no son responsables de las actitudes de Luis Miguel.

"Les dije: 'Son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: 'Wow, ¿por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela?'", comentó.

Arámbula también añadió que Luis Miguel le tiene estima a España, pero que debería demostrarle a México el mismo cariño que sus ciudadanos le manifiestan, empezando por visitar a sus hijos. "Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que (Luis Miguel) atienda a los suyos", insistió.

Por último, enfatizó que no desea ver a Luis Miguel. "No se ha portado nada bien".

FUENTE: REDACCIÓN