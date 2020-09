Aracely Arámbula le canta a Luis Miguel con "Malas noticias"

"Aunque justamente este año ha sido un año de malas noticias, este título no tiene nada que ver con lo que ocurre porque ya venía de tiempo atrás... pero ahorita lo que me gusta decir es que les tengo buenas noticias con mis Malas noticias", agregó la intérprete.

Con respecto a si el tema contará con un videoclip, Aracelis indicó que pronto estará disponible.

"Claro que vamos a hacer un video que ya lo estamos programando. Será un video sencillo", aseguró Arámbula en dicha entrevista.

En el nuevo tema, la expareja de Luis Miguel canta: "Te creías inolvidable, pero ya vez que no es así; de ti mejor ni pregunto, se ve que no eres tan feliz, ni me olvidaste ni superaste lo que te di".

Por otra parte, Aracely Arámbula indicó que a partir de hoy viernes, 25 de septiembre, el tema se puede ubicar en la plataforma de Spotify.

"Spotify se une al estreno de mi tema Malas noticias. Disponible el 25 de septiembre, puedes reservarlo desde ahora en @spotify", detalló la artista mexicana de 45 años en su Instagram.