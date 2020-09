Aracely Arámbula rechazó protagonizar la telenovela "Teresa"

Y aunque Arámbula, incluso, hizo las prueba para el rol protagónico, al final rechazó el proyecto televisivo para dedicarle tiempo a sus hijos.

"A mí me ofrecieron que hiciera Teresa", dijo Aracely en sus redes sociales, según información recabada por la revista People en Español.

"Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con mi Eduardo Santamarina hermoso y en ese momento me entraba mucho remordimiento volver a dejar a mis hijos otros meses", expresó Arámbula, quien para ese momento había protagonizado Corazón Salvaje.

"Entonces, yo dije: 'se me hace que no es el momento de que haga esta novela', porque acababa de terminar hacía un mes Corazón salvaje y decidí -con el dolor de mi alma- rechazar el proyecto porque sabía que era ya una gran novela. Así que al final dije que no porque quería estar con mis hijos y así fue", relató la protagonista de La doña.

Y a pesar de que Teresa fue una telenovela mexicana con gran receptividad, para Aracely la decisión que tomó en su momento no es sinónimo de arrepentimiento.

"No me arrepiento porque fue una buena causa el hecho de quedarme yo con ellos (sus hijos) y las cosas suceden por algo", aseguró la actriz de 45 años de edad.