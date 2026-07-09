jueves 9  de  julio 2026
CONTROVERSIA

Aracely Arámbula repudia comentarios de Pedro Sola sobre violencia a animales

Aracely Arámbula, Apio Quijano y Montserrat Olivier se han pronunciado rechazando las declaraciones del septuagenario y alegando que promueven el maltrato animal

La actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula.

La actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula.

Captura de pantalla/Youtube/Famozos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un desagradable comentario, sobre el derecho de los animales y mascotas a estar en espacios públicos, hecho por el presentador Pedro Sola y aplaudido por su compañera Pati Chapoy ha desencadenado una ola de rechazo en la industria del entretenimiento mexicano. Y Aracely Arámbula se ha pronunciado en las redes al respecto.

Fue durante una transmisión en televisión que el legendario presentador reaccionó a que actualmente el movimiento Pet Friendly esté ganando más espacio, señalando que le desagrada entrar a lugares públicos y tener que convivir con mascotas.

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"No tolero a los perros en la tienda, en el super, en el restaurante, el supermercado. ¿Se volvieron locos o qué? Dan ganas de darles una carne envenenada", dijo.

Tras la declaración, Pati Chapoy soltó una carcajada que televidentes e internautas han tomado como un gesto de aprobación hacia lo dicho por el hombre de 79 años.

Repudio

La transmisión ha generado una ola de indignación en internet y figuras como Aracely Arámbula, Apio Quijano, y Montserrat Olivier, entre otros, se han pronunciado rechazando las declaraciones del septuagenario y alegando que promueven la violencia y maltrato animal.

En redes sociales, Aracely compartió un contundente mensaje en rechazo a los comentarios de Sola.

“NO A LA VIOLENCIA ANIMAL !!! NO AL MALTRATO. Lamentamos sus desatinados comentarios ojalá que un día conozca el valor incomparable e incondicional que dan los perritos/ PERROS RESCATANDO VIDAS perros salvando gente !!! Deseamos que en realidad se haga conciencia y prevalezca el VALOR Y EL RESPETO POR LA VIDA DE LOS ANIMALES Rescatistas luchando diario para lograr esa conciencia de NO A LA VIOLENCIA NO AL ABANDONO y porque se logren más adopciones, hay que tener mucha responsabilidad de lo que se comunica más empatía y menos odio MÁS CONCIENCIA Y VALORES PARA QUE LAS NUEVAS GENERACIONES RESPETEN Y CUIDEN A LOS ANIMALES PROVIDA”, escribió la actriz mexicana.

Por su parte, Apio Quijano lamentó que en 2026 aún existan personas intolerantes y que usen ventanas mediáticas para promover este tipo de violencia.

"Es una vergüenza que exista todavía personas que se rían de la violencia en televisión y sigan dando espacio a estas personas".

Reacción de TV Azteca

En medio de la polémica que ha desatado el hecho, Ricardo Salinas Pliego presidente de TV Azteca, compartió en redes un audiovisual en el que Pedro Sola pide disculpas por sus declaraciones.

El video está acompañado por el mensaje:

"Siempre les he pedido a mis colaboradores que, si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública. En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo (los chairos no cuentan, seres tontos). Estoy seguro de que este tipo de comentarios no volverán a repetirse en ninguno de mis programas ni en ninguna de mis empresas".

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