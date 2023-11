Aracely Arámbula revela porqué sus hijos no fueron a la boda de Michelle Salas

MIAMI.- Ya se cumplió un mes desde que Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz se dieron el 'sí quiero' en una exclusiva ceremonia en Italia, donde compartieron durante el fin de semana con familiares y amigos cercanos, entre ellos Luis Miguel , padre de la novia. Pero recientemente Aracely Arámbula , expareja de El Sol De México, reveló los motivos por los que sus hijos no fueron a la boda de su hermana.

"Aracely aclaró que Miguel y Daniel sí fueron invitados a la boda, pero contó porqué no llegaron al evento. En entrevista con el programa Fiesta, Arámbula dijo sobre Michelle Salas: "Yo me comuniqué con ella en julio, le escribí para saber en dónde se iba a casar, para tenerlo con tiempo". La artista añadió: "Porque incluso dije, 'bueno, en caso de que no vaya su papá, con muchísimo gusto le ofrezco que vaya mi hijo a entregar(la)'"", reseñó People en Español en su página web.