Arawato: La magia que surgió cuando tres amigos buscaban simplemente divertirse

Ninguno se imaginó que la combinación explosiva de pasión, diversión y talento resultaría en una banda de rock alternativo, nominada actualmente a los Latin Grammy Awards.

Esa es la historia de Arawato, el experimento musical de Luis Jiménez, líder y guitarrista de Los Mesoneros; Carlos Imperatori, productor musical, y Rodrigo Gonsalves, vocalista de Viniloversus, con quienes conversó RCTV en Positivo.

“La idea de Arawato partió de la diversión de juntarnos y simplemente hacer un proyecto sin expectativas, sin ningún tipo de prejuicio o concepto que lo amarrase. Ese experimento fue muy bonito porque nos dio la oportunidad de hacerlo genuino y esa particularidad le da una integridad artística bastante importante, porque hace que no estemos buscando comercializarlo desde el inicio de la composición”, comentó Rodrigo.

Cinco años han pasado desde que Rodrigo, Luis y Carlos comenzaran el experimento una tarde en Caracas, cuidando que sus proyectos principales no emergieran en la personalidad de la banda. “Es como un dibujo libre que puedes empezar de cero y reconceptualizar absolutamente todo, y eso fue un poco la idea detrás de Arawato”.

Con una publicación anual por tema y sin ninguna presentación en vivo en su haber, Arawato ha roto todos los esquemas de la industria. “Las veces que hemos tocado juntos ha sido siempre en el estudio, con la idea de publicar música pero nunca tomándonos realmente en serio la posibilidad de tocar en vivo, y tener esa actitud frente al proyecto ha sido muy especial precisamente ahora, recibiendo el reconocimiento de la Academia de la Grabación (Latin Grammy) es algo especialmente grato para nosotros, precisamente porque se hizo sin buscar ese reconocimiento”.

La agrupación venezolana fue nominada en la categoría de “Mejor Álbum de Rock” y “Mejor Canción de Rock” con el tema “Nirvana”. En ambas categorías eran los únicos venezolanos y se disputaban el gramófono con agrupaciones de la talla de Molotov, A.N.I.M.A.L, Draco Rosa y Carajo, como Mejor Álbum, y con Entre Nos y Andrés Calamaro, en Mejor Canción.

“Lo bonito de que Arawato estuviera nominada es que representa de alguna manera la unión y la amistad que existe entre las bandas en Venezuela. Es una escena muy unida, (...) es un éxito de la escena musical, pues representamos la unión de distintas bandas”, afirmó Gonsalves.

arawato 1 foto cortesía arawato.jpg Rodrigo Gonsalves, Luis Jiménez y Carlos Imperatori CORTESÍA ARAWATO vía RCTV

La historia detrás de Nirvana

“Nirvana es una canción que nació a partir de un reel que trajo Carlos Imperatori y Luis y yo nos enamoramos inmediatamente del reel y comenzamos a estructurar la canción los tres juntos”. Rodrigo recuerda el debate que se generó al titular la canción, por lo que representa y rememora la palabra en la industria del rock.

“El hecho del significado de la canción y que haya sido nominada es extremadamente especial porque es como que el mismo leitmotiv de la canción nos está llevando a que sea reconocido ese sentimiento de no tener expectativas y de no querer ser reconocidos, que es en parte la historia de la canción. El desprendimiento que uno logra cuando obtiene ese estado de nirvana, es algo que buscamos como banda y estar nominados curiosamente con esa canción que representa la energía de la banda en sí, es algo muy especial”.

La magia de Arawato

Curiosamente Viniloversus y Los Mesoneros fueron registradas para ser consideradas por la academia, y la sorpresa es que resultó siendo Arawato quien el 14 de noviembre último se unió a Luis y a Rodrigo en la 20a entrega de los Grammy en Las Vegas.

“Tanto a Luis como a mí nos tocó reírnos del asunto, porque nuestros proyectos individuales, a los que les dedicamos mayor parte de nuestro esfuerzo, no quedaron nominados, y sin embargo este proyecto netamente pasional y que si bien nos lo tomamos en serio no es el proyecto principal de ninguno de los dos, terminó siendo el que está en el spotlight. Es algo muy curioso y también un ejercicio de humildad de entender que a veces las cosas no necesariamente están amarradas a la cantidad de horas que le inviertes, sino en la autenticidad que hay en el proyecto, y la gente por alguna razón encontró esa magia en Arawato”.

Aunque se visualizan con al menos un Grammy en su aún incipiente hoja de vida, sus integrantes planean conservar la esencia que los ha conducido hasta donde están actualmente. “La fórmula que hemos llevado es la que nos trajo hasta aquí y no quisiéramos caer en esa presión de que si tenemos un Grammy, tenemos que hacer las cosas de otra manera”.

Con o sin Grammy, han sido muchas las satisfacciones que ha recibido este trío, después de una tarde de jam session sin ninguna expectativa. Rodrigo confirma que “lo bonito de Arawato es que es una banda que nunca ha tocado en vivo, y estamos guardando ese show para hacerlo dentro de cinco años y que sea por una única vez, y que esa vez sea extremadamente especial, con la filosofía de “de lo bueno, poco”.