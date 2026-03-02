Shakira rompe récord en concierto gratuito en el Zócalo de México

MIAMI.- Shakira suma un hito más en su trayectoria artística y en la historia del entretenimiento en Ciudad de México . La intérprete colombiana logró congregar a 400.000 personas en un concierto gratuito en el icónico Zócalo, superando su debut en el mismo recinto en 2007.

“Hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. Hoy es nuestro último día aquí en México, mi casa. Es una historia de amor y amistad que yo tengo con México, que no se compara con nada. Gracias por toda la emoción, toda la alegría que me han hecho sentir. Definitivamente que no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana hoy aquí en el Zócalo y para siempre somos uno", dijo emocionada a los asistentes el 1 de marzo.

La barranquillera superó la marca de Los Fabulosos Cadillacs, quienes en junio de 2023 reunieron a 300.000 personas. Previamente, Grupo Firme poseía el récord con 280.000.

Desde que Shakira inició la gira Las Mujeres Ya No Lloran, México ha sido epicentro de récords.

Shakira Zócalo Shakira expresa su sentir ante la respuesta de los fans previo a su concierto en el Zócalo el 1 de marzo de 2026. Captura de pantalla/Instagram/@shakira

Hito

La artista ha ofrecido un total 31 presentaciones, 13 de ellas en el Estadio GNP Seguros (antes llamado Foro Sol), logrando la la venta de 800.000 boletos, según la promotora Ocesa.

Beéle fue nuevamente el invitado especial de Shakira a la velada, con quien interpretó el tema Algo tú, la cual estará disponible en todas las plataformas musicales el 4 de marzo.

"El músico colombiano la había acompañado el viernes en el Estadio GNP Seguros para la versión de “Hips Don’t Lie” que grabaron juntos con Ed Sheeran. Además, Shakira interpretó por segunda vez esta semana “¿Dónde estás corazón?”, uno de sus grandes himnos, que no cantaba desde 2019", explicó Billboard.