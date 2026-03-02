lunes 2  de  marzo 2026
MÚSICA

Shakira rompe récord en concierto gratuito en el Zócalo de México

Desde que Shakira inició la gira Las Mujeres Ya No Lloran, México ha sido epicentro de récords para la artista

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Cortesía/Kevin Mazur/Vía Eighteen10
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Shakira suma un hito más en su trayectoria artística y en la historia del entretenimiento en Ciudad de México. La intérprete colombiana logró congregar a 400.000 personas en un concierto gratuito en el icónico Zócalo, superando su debut en el mismo recinto en 2007.

“Hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. Hoy es nuestro último día aquí en México, mi casa. Es una historia de amor y amistad que yo tengo con México, que no se compara con nada. Gracias por toda la emoción, toda la alegría que me han hecho sentir. Definitivamente que no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana hoy aquí en el Zócalo y para siempre somos uno", dijo emocionada a los asistentes el 1 de marzo.

Lee además
Semana de la Moda Femenina de París. 
MODA

Inicia la Semana de la Moda femenina de París
Rijksmuseum de Ámsterdam el 6 de febrero de 2023.
PATRIMONIO

Rijksmuseum de Ámsterdam descubre nuevo cuadro de Rembrandt

La barranquillera superó la marca de Los Fabulosos Cadillacs, quienes en junio de 2023 reunieron a 300.000 personas. Previamente, Grupo Firme poseía el récord con 280.000.

Desde que Shakira inició la gira Las Mujeres Ya No Lloran, México ha sido epicentro de récords.

Shakira Zócalo
Shakira expresa su sentir ante la respuesta de los fans previo a su concierto en el Zócalo el 1 de marzo de 2026.

Shakira expresa su sentir ante la respuesta de los fans previo a su concierto en el Zócalo el 1 de marzo de 2026.

Hito

La artista ha ofrecido un total 31 presentaciones, 13 de ellas en el Estadio GNP Seguros (antes llamado Foro Sol), logrando la la venta de 800.000 boletos, según la promotora Ocesa.

Beéle fue nuevamente el invitado especial de Shakira a la velada, con quien interpretó el tema Algo tú, la cual estará disponible en todas las plataformas musicales el 4 de marzo.

"El músico colombiano la había acompañado el viernes en el Estadio GNP Seguros para la versión de “Hips Don’t Lie” que grabaron juntos con Ed Sheeran. Además, Shakira interpretó por segunda vez esta semana “¿Dónde estás corazón?”, uno de sus grandes himnos, que no cantaba desde 2019", explicó Billboard.

Temas
Te puede interesar

Afirman que Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto

"Celia, El Musical" reconocido como Mejor Evento Cultural Musical

"Sinners" triunfa en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

El presidente Donald J. Trump saluda a jueces de la Corte Suprema durante el discurso del Estado de la Unión.
REPERCUSIóN

Corte Suprema sube la tensión sobre política arancelaria de Trump

Te puede interesar

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Rosie Cordero-Stutz sheriff de Miami-Dade ,Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, y la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava. 
REACCIÓN LOCAL

Sur de Florida refuerza seguridad tras ataque de EEUU a Irán

Steven Meiner alcalde de Miami Beach 
REEMBOLSO DINERO

Miami Beach envia cheque de $500 a propietarios de viviendas

Momento en que el RBT lanza un zapato contra el menor durante la sesión terapéutica.
CUIDADOS BAJO SOSPECHA

Abuso físico contra niño autista no verbal reabre debate sobre supervisión y ética en terapias

Imagen referencial.
JUSTICIA

Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas