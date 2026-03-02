Confirman que Eric Dane falleció por insuficiencia respiratoria

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO "Euphoria" en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.

MIAMI.- Dos semanas después de su muerte , la revista People pudo confirmar la causa de muerte oficial del actor Eric Dane . La estrella de Grey's Anatomy falleció por insuficiencia respiratoria, de acuerdo con su certificado de defunción obtenido por el medio. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es la causa subyacente de muerte.

Dane tenía 53 años. Le sobreviven su esposa, Rebecca Gayheart, y sus dos hijos, Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13.

Su familia confirmó que la estrella falleció el jueves 19 de febrero, casi un año después de anunciar que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA). También conocida como enfermedad de Lou Gehrig, la ELA es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas.

Dane reveló su diagnóstico de ELA en abril de 2025. "Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo (...) Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene", declaró en ese momento.

Trayectoria

El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como "McSteamy", en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie The Last Ship, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en Euphoria, en la que interpretó a Cal Jacobs.

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.