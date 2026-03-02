Gwyneth Paltrow subasta piezas icónicas de su armario

Gwyneth Paltrow asiste a la 32.ª edición de los Actor Awards en el Shrine Auditorium and Expo Hall, el 1 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Gwyneth Paltrow ha dado un paso inesperado. La estrella de Hollywood abrirá las puertas de su armario para que coleccionistas, fanáticos y amantes de la moda adquieran algunos de los atuendos más emblemáticos que posee a través de una subasta llamada Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & the Archival Edit.

La dinámica serán los días 24 y 25 de marzo en el hotel The Peninsula Beverly Hills, y parte de lo recaudado será destinado a World Central Kitchen, ONG fundada del chef José Andrés que lleva comida a comunidades afectadas por desastres naturales y crisis humanitarias.

Son varias las piezas que estarán a la venta, pero la joya de la colección serán los bocetos originales del vestido rosa de Ralph Lauren que lució en los premios Óscar en 1999, cuando se alzó con la añorada estatuilla por su rol en el filme Shakespeare in Love.

Accesorios en venta

Aunque el vestido no estará en la puja, la actriz ha decido vender otro vestido también rosa: el diseño asimétrico de Ralph & Russo que llevó en los premios de la Academia de 2015. Igualmente, Paltrow venderá un vestido de ante firmado por Christian Dior que lució en 1999, el vestido ombré de Versace que usó en 2010 para los Country Music Awards y el traje corto plateado personalizado de Giorgio Armani que vistió en la premiere de Iron Man 2.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julien's Auctions (@juliens_auctions)

"Junto a ellos, saldrán a puja vestidos de Alta Costura, joyas cargadas de simbolismo y piezas que resumen distintas etapas de su vida, desde su era dosmilera hasta sus años vinculados al universo Marvel", reseña la revista ¡HOLA!.

Asimismo, Paltrow también subastará parte de su joyería: "un anillo de oro amarillo de 18 quilates con la palabra Gwyneth en cursiva y un collar de 14 quilates con las iniciales A y M, en referencia a sus hijos, Apple y Moses", agrega la revista.