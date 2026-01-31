sábado 31  de  enero 2026
POLÉMICA

Archivos Epstein revelan nuevas fotos comprometedoras del expríncipe Andrés

En estas nuevas imágenes se puede ver al exmiembro de la realeza arrodillado en el suelo sobre una mujer no identificada

El príncipe Andrés abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

El príncipe Andrés abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

AFP/Marco Bertorello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El hermano del rey Carlos, Andrés Mountbatten-Windsor, que recientemente fue despojado de sus títulos reales, vuelve a ser noticia al figurar en la última tanda de archivos publicados en relación con la investigación del traficante sexual Jeffrey Epstein. En nuevas fotos, se puede ver al exmiembro de la realeza arrodillado en el suelo sobre una mujer no identificada.

Los últimos archivos, publicados y compartidos en línea el viernes 30 de enero por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), presentan dos imágenes similares.

Lee además
La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.
TELEVISIÓN

"Carlota", nueva serie protagonizada por Belinda, inicia rodaje en España
El actor Vin Diesel en una escena de la saga Fast and Furious. 
CINE

Confirman estreno de nueva entrega de "Rápidos y Furiosos" para 2028

En una foto, se puede ver a Andrés, antes conocido como el príncipe Andrés, inclinado y tocando el vientre de una mujer completamente vestida mientras esta se encuentra en el suelo. Una segunda fotografía muestra a Andrés, a cuatro patas, inmóvil sobre la mujer.

El rostro de la mujer aparece oscurecido en ambas imágenes, lo que la hace imposible de identificar. El DOJ no proporcionó más información sobre las fotos, ni dónde ni cuándo se tomaron.

Relación con Epstein

Los archivos publicados recientemente también contenían intercambios de correos electrónicos entre Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, y alguien a quien tenía en sus contactos como "El Duque", presumiblemente Andrés.

Jeffrey Epstein se declaró culpable de los cargos de solicitación de prostitución y de solicitación de prostitución con una menor de 18 años en junio de 2008.

Fue sentenciado a 18 meses en una prisión de mínima seguridad y fue liberado en 2009. Posteriormente, Epstein comenzó a cumplir una condena de arresto domiciliario, que finalizó en agosto de 2010.

Semanas después, Epstein supuestamente envió un correo electrónico a Andrés para concertar una reunión. En un mensaje enviado el 27 de septiembre de 2010, escribió que "necesitaría tiempo a solas" con el expríncipe. Epstein dijo que estaba en Londres con tres mujeres y, según los correos electrónicos, preguntó si debía traerlas para "darle un toque de vida".

La publicación de archivos por parte del Departamento de Justicia en diciembre incluía una foto de Andrés sentado con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, en el salón de Sandringham House, una de las propiedades reales más queridas de la difunta reina Isabel.

Maxwell, de 64 años, cumple actualmente una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable de tráfico sexual en 2021.

El tercer hijo de la fallecida reina Isabel II ha negado reiteradamente cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein.

El exmiembro de la realeza ha sido vinculado a Virginia Giuffre, una víctima declarada de Epstein que ha alegado que la obligaron a tener relaciones sexuales con Andrés cuando tenía tan solo 17 años. Giuffre se suicidó a los 44 años en 2025.

Temas
Te puede interesar

"Las niñas duermen del otro lado", y la poesía está despierta en Zoé Valdés

Fela Kuti es el primer africano que recibirá un Grammy a su trayectoria

Representante confirma que Catherine O'Hara falleció tras breve enfermedad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela).   
VENEZUELA

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

Uno de los agitadores en Minneapolis pagados o incentivados por grupos y activistas de la izquierda radical.
LA CASA BLANCA

Tras caos en Minnesota, Trump envía contundente mensaje a los demócratas

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Ejército de Israel anuncia captura de supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MIGRACIÓN

Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EEUU

Diez estadounidenses regresan a casa tras ser detenidos en Venezuela en julio de 2025
EMBAJADA

EEUU informa sobre la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Te puede interesar

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y contralor de Miami-Dade.
ENTREVISTA

Secretario de las cortes supervisa revocatorio y dos auditorías en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.
DIPLOMACIA

Embajadora Laura Dogu llega a Caracas, EEUU reabre misión diplomática en Venezuela

(De izq. a der.) El candidato a secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el candidato a secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins; el secretario de Estado, Marco Rubio; el candidato a secretario de Energía, Chris Wright; el candidato a secretario de Transporte, Sean Duffy; el candidato a secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a la ceremonia de investidura antes de que Donald Trump preste juramento como el 47.º presidente de Estados Unidos en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de enero de 2025. 
ESTIMACIONES

Secretario de Energía de EEUU calcula que elecciones en Venezuela serán en dos años máximo

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 4 de enero de 2026.
EL INFIERNO EN LA TIERRA

Soledad, frío y encierro extremo: así describe exnarcotraficante colombiano la cárcel de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
PLAN POR ETAPAS

Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela