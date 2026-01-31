Archivos Epstein revelan nuevas fotos comprometedoras del expríncipe Andrés

El príncipe Andrés abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

MIAMI.- El hermano del rey Carlos, Andrés Mountbatten-Windsor, que recientemente fue despojado de sus títulos reales, vuelve a ser noticia al figurar en la última tanda de archivos publicados en relación con la investigación del traficante sexual Jeffrey Epstein . En nuevas fotos, se puede ver al exmiembro de la realeza arrodillado en el suelo sobre una mujer no identificada.

Los últimos archivos, publicados y compartidos en línea el viernes 30 de enero por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), presentan dos imágenes similares.

En una foto, se puede ver a Andrés, antes conocido como el príncipe Andrés, inclinado y tocando el vientre de una mujer completamente vestida mientras esta se encuentra en el suelo. Una segunda fotografía muestra a Andrés, a cuatro patas, inmóvil sobre la mujer.

El rostro de la mujer aparece oscurecido en ambas imágenes, lo que la hace imposible de identificar. El DOJ no proporcionó más información sobre las fotos, ni dónde ni cuándo se tomaron.

Relación con Epstein

Los archivos publicados recientemente también contenían intercambios de correos electrónicos entre Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, y alguien a quien tenía en sus contactos como "El Duque", presumiblemente Andrés.

Jeffrey Epstein se declaró culpable de los cargos de solicitación de prostitución y de solicitación de prostitución con una menor de 18 años en junio de 2008.

Fue sentenciado a 18 meses en una prisión de mínima seguridad y fue liberado en 2009. Posteriormente, Epstein comenzó a cumplir una condena de arresto domiciliario, que finalizó en agosto de 2010.

Semanas después, Epstein supuestamente envió un correo electrónico a Andrés para concertar una reunión. En un mensaje enviado el 27 de septiembre de 2010, escribió que "necesitaría tiempo a solas" con el expríncipe. Epstein dijo que estaba en Londres con tres mujeres y, según los correos electrónicos, preguntó si debía traerlas para "darle un toque de vida".

La publicación de archivos por parte del Departamento de Justicia en diciembre incluía una foto de Andrés sentado con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, en el salón de Sandringham House, una de las propiedades reales más queridas de la difunta reina Isabel.

Maxwell, de 64 años, cumple actualmente una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable de tráfico sexual en 2021.

El tercer hijo de la fallecida reina Isabel II ha negado reiteradamente cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein.

El exmiembro de la realeza ha sido vinculado a Virginia Giuffre, una víctima declarada de Epstein que ha alegado que la obligaron a tener relaciones sexuales con Andrés cuando tenía tan solo 17 años. Giuffre se suicidó a los 44 años en 2025.