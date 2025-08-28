jueves 28  de  agosto 2025
Ariana Grande anuncia la gira "Eternal Sunshine"

Por los momentos, la gira inicia en junio de 2026 en Oakland, California, y culmina el 23 de agosto en el O2 Arena de Londres

La cantautora estadounidense Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.&nbsp;

La cantautora estadounidense Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025. 

AFP/Robyn Beck
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Tras culminar sus compromisos cinematográficos con la producción de Wicked y el lanzamiento del disco Eternal Sunshine, Ariana Grande está preparada para regresar a los escenarios con la gira homónima. El tour es el primero de la cantante en siete años.

El anuncio lo hizo la artista en redes sociales, compartiendo un flyer con las primeras fechas confirmadas. La intérprete, por los momentos, recorrerá Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; comenzando en junio de 2026 en Oakland, California, y culminando el 23 de agosto en el O2 Arena de Londres.

"See you next year", escribió Ariana en la publicación.

Embed

Venta de boletos

La preventa de entradas para las fechas de Norteamérica será el 9 de septiembre; mientras que el 10 inicia la venta general. Asimismo, el 16 de septiembre inicia la preventa para Londres, y el 18 la venta general.

Quienes deseen adquirir boletos en preventa podrán registrarse en la web hasta el 7 de septiembre.

Embed

El anuncio no es una sorpresa. La intérprete ya lo había adelantado en días pasados, cuando compartió en Instagram un breve video en el que se leía la frase "See you next year... Announcement loading". El audiovisual advirtió a los seguidores de Ariana la posible develación de la gira.

La última vez que Ariana Grande compartió su música en vivo con sus fanáticos fue en 2019, cuando rompió récords con Sweetener World Tour.

