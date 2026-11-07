sábado 7  de  noviembre 2026
VIAJES

Armenia, tierra milenaria

A menudo pasado por alto, este destino turístico y cultural combina historia antigua con paisajes sobrecogedores

Noravank, Armenia

Noravank, Armenia

Armenia

Armenia

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Armenia.

Armenia.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Armenia.

Armenia.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Armenia.

Armenia.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Khor Virap,Armenia.

Khor Virap,Armenia.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Armenia.

Armenia.

Armenia.

Armenia.

Noravank, Armenia.

Noravank, Armenia.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Voskeni, Armenia.

Voskeni, Armenia.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Armenia.

Armenia.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Armenia.

Armenia.

Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Ubicada en el Cáucaso sur, en la encrucijada entre Europa del Este y Asia Occidental, Armenia ofrece monasterios milenarios, paisajes espectaculares y una cultura que sobrevive tras decenas de invasiones. Su gente cálida, su profunda historia y su silencioso misticismo crean una experiencia de viaje reflexiva.

Aquí, la historia se extiende a lo largo de más de 6,000 años, mezclando mito, arqueología y civilización documentada. Es ampliamente reconocida como la primera nación en adoptar el cristianismo como religión de Estado en el año 301 d.C., décadas antes del Imperio romano.

Lee además
Fuente de Neptuno, Gdansk, Polonia.
VIAJES

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura
La Coralina Island House, Bocas del Toro, Panama.
VIAJES

Bocas del Toro: naturaleza caribeña y arquitectura de inspiración asiática

Ha habido una reducción significativa y prolongada del territorio controlado por Armenia en comparación con su extensión histórica máxima. La última gran pérdida territorial que dio forma a la Armenia moderna ocurrió alrededor de 1920–1921, cuando fuerzas nacionalistas turcas tomaron el suroeste del país, incluyendo uno de los símbolos más poderosos para los armenios: el Monte Ararat.

Más allá de las invasiones que ha sufrido —de romanos, árabes, turcos, rusos y soviéticos, entre otros— y de las consecuencias de tratados impuestos por potencias extranjeras, Armenia ha logrado sobrevivir a lo largo de los siglos.

Ereván

Al llegar, apenas puedes creer que estás aterrizando en Armenia. La capital data del año 782 a.C., fundada como la fortaleza de Erebuni, lo que la convierte en una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo.

Ereván combina el patrimonio antiguo con un ritmo moderno y vibrante. Conocida como la Ciudad Rosa por sus edificios de piedra de toba rosada, su arquitectura abarca desde bloques de la era soviética hasta elegantes construcciones neoclásicas.

La vida transcurre en cafés al aire libre, mercados y avenidas arboladas. La Plaza de la República es el corazón de la ciudad con un espectacular espectáculo de agua, luz y música cada noche, mientras que el Complejo Cascade ofrece vistas panorámicas del centro urbano.

No te pierdas la estatua dedicada al legendario cantante franco-armenio y héroe nacional Charles Aznavour en la calle Abovyan. Lo representa en una postura dinámica, como si avanzara en el escenario entre aplausos, lo que la hace cercana y humana.

En el otro extremo de la ciudad, el Memorial del Genocidio Armenio es uno de los lugares más emotivos y arquitectónicamente impactantes de la capital. La mayoría de los historiadores estiman que entre 1 y 1.5 millones de armenios fueron asesinados por nacionalistas turcos.

Monasterios

El Monasterio de Khor Virap es uno de los sitios espirituales más icónicos de Armenia, profundamente ligado a la historia del cristianismo, donde San Gregorio estuvo preso 14 años antes de convertir al rey Tiridates al cristianismo.

Cerca de allí está el Monasterio de Noravank, construido entre los siglos XIII y XIV. Es una obra maestra de la arquitectura medieval armenia situada en un impresionante cañón de roca rojiza cerca de Yeghegnadzor. Sus intrincadas tallas de piedra, especialmente en la iglesia Surb Astvatsatsin, reflejan una gran maestría artesanal y profundidad espiritual.

El Monasterio de Geghard, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, data del siglo IV y está parcialmente excavado en la roca. Sus iglesias y cámaras medievales se integran perfectamente con la naturaleza del desfiladero del río Azat, creando un ambiente profundamente místico.

Disfrute el vídeo sobre Armenia que incluimos aquí

Catedrales

La catedral de Zvartnots, construida en el siglo VII cerca de Ereván, fue una obra maestra de la arquitectura armenia medieval temprana dedicada a San Gregorio. Su gran planta circular y sus elevadas columnas reflejaban una audaz innovación y ambición espiritual. Hoy solo sobreviven sus evocadores restos, que se alzan de impresionante manera sobre la llanura del Ararat.

La Catedral de Echmiadzin, fundada en el año 301 d.C. por San Gregorio el Iluminador, es considerada la primera catedral cristiana del mundo y el corazón espiritual de Armenia. Su arquitectura combina formas de basílica temprana con añadidos y restauraciones posteriores. Rodeada por las tranquilas llanuras cercanas al Ararat, irradia un profundo misticismo, encarnando siglos de fe e identidad nacional.

Grecorromano

El Templo de Garni, construido en el siglo I d.C. y dedicado al dios del sol Mihr, es el único santuario grecorromano conservado en Armenia. Su columnata clásica refleja la influencia helenística.

Situado sobre el desfiladero del río Azat, está enmarcado por espectaculares acantilados y montañas, creando una poderosa sensación de contemplación donde el antiguo legado pagano se encuentra con la grandeza intemporal de la naturaleza.

Si tienes suerte, como nos ocurrió a nosotros, puedes encontrarte dentro del templo con alguien vestido con traje tradicional armenio tocando el duduk, un instrumento de viento de doble lengüeta con 3.000 años de historia, elaborado con madera de albaricoque envejecida.

Formaciones basálticas

La Sinfonía de las Piedras, ubicada en el desfiladero de Garni, es una impactante formación de columnas de basalto moldeadas por actividad volcánica hace millones de años. Sus imponentes columnas hexagonales recuerdan a un órgano natural, creando un paisaje conmovedor y casi arquitectónico. Con vistas al río Azat, transmite una sensación de misticismo, donde la geología y el mito se fusionan en una obra natural sobrecogedora.

El embalse de Azat aparece inesperadamente entre las secas colinas volcánicas como un fragmento de mar dejado caer en las tierras altas. Sus aguas azules y serpenteantes esculpen profundas ensenadas entre crestas color ocre. Aunque nació de la ingeniería soviética, el embalse se integra tan naturalmente en el terreno que parece casi un fenómeno geológico más que una obra humana.

Temas
Te puede interesar

Balenciaga nombra a Martine Rose como directora creativa

La cultura chilena lamenta la muerte de director Sebastián Lelio

AVA MediterrAegean: sabores mediterráneos en el corazón de Coconut Grove

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Octavio Pérez considera que el despliegue naval en Guantánamo es rutinario, pero que podría dejar la puerta abierta ante cualquier eventualidad. 
ANÁLISIS MILITAR

Octavio Pérez: un buque en Guantánamo "no va a cambiar la ecuación"

Junta de Escrutinio Electoral de Miami-Dade, en Doral. 
ELECCIONES 2026

Junta de Miami-Dade revisa boletas y prepara recuento en Doral y el Distrito 27

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.
DIMISIÓN

Renuncia fiscal de Miami que llevó a Alex Saab ante la justicia de EEUU: ¿qué pasará ahora?

Erasmo Jose Bolívar, 23 años privado de libertad.
VENEZUELA

Erasmo José Bolívar: 23 años de prisión y una vida que nadie podrá devolverle

Las armas icautadas a Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, ciudadano venezolano detenido el jueves 5 de noviembre de 2026 cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., por agentes del Servicio Secreto estadounidense.
SEGURIDAD

Servicio Secreto detiene cerca de la Casa Blanca a inmigrante armado que amenazó con matar a Trump

Te puede interesar

Esta captura de pantalla, tomada el 26 de julio de 2026 a partir de un video distribuido sin fecha por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el 25 de julio de 2026, muestra lo que CENTCOM afirma que son operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán. 
TENSIONES

EEUU amplía el bloqueo a Irán con la operación "Puerta de hierro" para cerrar sus rutas terrestres

Por Julián Varela
El siniestro de trenes en Toledo cobró la vida de más de 60 personas y sembró dudas sobre la seguridad de ese medio de transporte en España (EFE).
¿ACCIDENTES?

El error humano del poder político tras siniestralidad de trenes en España

Las armas icautadas a Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, ciudadano venezolano detenido el jueves 5 de noviembre de 2026 cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., por agentes del Servicio Secreto estadounidense.
SEGURIDAD

Servicio Secreto detiene cerca de la Casa Blanca a inmigrante armado que amenazó con matar a Trump

Junta de Escrutinio Electoral de Miami-Dade, en Doral. 
ELECCIONES 2026

Junta de Miami-Dade revisa boletas y prepara recuento en Doral y el Distrito 27

El escritor cubano Ángel Santiesteban Prats. 
ASEDIO

"Están preparando algo para encarcelarme", denuncia Ángel Santiesteban mientras Cuba despliega ejercicio militar