sábado 7  de  noviembre 2026
REACCIONES

La cultura chilena lamenta la muerte de director Sebastián Lelio

La Academia de Cine de Chile, de la que Sebastián Lelio era miembro, dijo que "su obra dejó una huella imborrable en el cine nacional e internacional"

El cineasta chileno Sebastián Lelio, durante una entrevista en Ginebra, Suiza, en noviembre de 2025.

El cineasta chileno Sebastián Lelio, durante una entrevista en Ginebra, Suiza, en noviembre de 2025.

EFE

SANTIAGO, Chile.- La muerte a los 52 años del cineasta Sebastian Lelio ha sumido en la tristeza y la consternación al mundo de la cultura chilena, que este viernes despide al director que ganó el primer Oscar para Chile y a una de las figuras más importantes del cine latinoamericano de los últimos años.

La Academia de Cine de Chile, de la que Lelio era miembro, dijo en un comunicado que "su obra dejó una huella imborrable en el cine nacional e internacional".

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"Con una sensibilidad singular, aguda y profundamente humana para explorar las relaciones, la identidad, los afectos y las contradicciones de nuestra sociedad, construyó una filmografía que trascendió fronteras y cautivó a públicos de todo el mundo", aseguró.

En 2018, Lelio hizo historia con 'Una mujer fantástica', que se convirtió en el primer largometraje chileno en obtener el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa.

También se llevó el Oso de Plata al Mejor Guion en el Festival de Berlín, el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana y el Independent Spirit Award, entre otros importantes galardones.

Protagonizada por Daniela Vega, la cinta aborda la dura vida y la discriminación de una mujer transgénero y sirvió para visibilizar la realidad trans en Chile y en el mundo.

"Su cine abrió conversaciones, desafió miradas y amplió las posibilidades de contar nuestras historias. Su talento y su obra contribuyeron a posicionar al cine chileno en los escenarios más importantes del mundo", añadió la Academia.

También lamentó la noticia el ministro chileno de Cultura, Francisco Undurraga, quien indicó que la partida del cineasta supone "una enorme pérdida" para la cultura chilena.

"Su cine puso en el centro a personajes que pocas veces habían sido mirados y llevó a Chile a lo más alto del mundo audiovisual", agregó.

El cineasta falleció en su casa de Las Condes, en Santiago, "por motivos de salud", según confirmó su familia en un comunicado.

Se encontraba en pleno rodaje de la adaptación cinematográfica de la reconocida novela "Poeta chileno", de Alejandro Zambra.

"Con profundo dolor despedimos a Sebastián Lelio, un contador de historias cuya mirada sensible y valiente marcó el cine chileno y trascendió fronteras", indicó Fábula, la productora chilena de la cinta que estaba rodando.

"Sus películas y personajes seguirán con nosotros", agregó.

Nacido en Mendoza (Argentina) el 8 de marzo de 1974 pero criado en Chile, el director saltó a la fama mundial con el largometraje 'Gloria' (2013), que obtuvo importantes reconocimientos internacionales, incluido el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín.

Su filmografía también incluye las producciones internacionales 'Disobedience' (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; 'Gloria Bell' (2018), protagonizada por Julianne Moore; y 'El prodigio' (2022), con Florence Pugh.

En 2025 estrenó el musical 'La ola', inspirado en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en las universidades chilenas durante 2018.

La Corporación de Actores y Actrices de Chile (Chile Actores) también se sumó a las condolencias y dijo que el cineasta era "generoso y talentoso" y "uno de los grandes artistas de nuestra época".

FUENTE: Con información de EFE

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