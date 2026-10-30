AVA MediterrAegean: sabores mediterráneos en el corazón de Coconut Grove

MIAMI.- La buena mesa es un espacio para compartir y descubrir sabores. Pero también puede ser una oportunidad para contribuir a una causa que trasciende la gastronomía. Bajo esa premisa, Riviera Dining Group (RDG) se unió durante octubre a Susan G. Komen , organización dedicada a la lucha contra el cáncer de mama, en una iniciativa que combina experiencias culinarias con el apoyo a la investigación.

Como parte de la campaña Florida Goes Pink, varios establecimientos del grupo incluyeron postres especiales en sus menús, con una donación por cada unidad vendida. Entre los participantes estuvo AVA MediterrAegean , en Coconut Grove, un restaurante donde los sabores del Mediterráneo se combinan con una cuidadosa propuesta de coctelería y servicio.

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Ubicado en Grand Avenue, AVA forma parte de Riviera Dining Group, y su concepto se enfoca en el placer de reunirse alrededor de la mesa, con una cocina que concede especial importancia a los ingredientes, las técnicas de preparación y la presentación.

Una fiesta para los sentidos

Comenzamos con un servicio de pan acompañado de aceite de oliva de Creta y romero fresco, recién cortado frente a nosotros. Un detalle sencillo que anticipaba uno de los aspectos más atractivos de AVA: la posibilidad de observar cómo algunos platos se terminan de preparar ante el comensal.

AVA MediterrAegean. Grethel Delgado/DLA

Nos atendió Alec, nuestro camarero, conocedor del menú y experto en recomendar platos deliciosos. Junto a Tamara, contribuyó a que la velada transcurriera con una atención impecable.

Como bienvenida, un delicado tartar de atún fue la introducción de una cena llena de matices.

Tuna tartar. Grethel Delgado/DLA

Elegimos dos mezzes. Primero, el Grilled Mykonos Octopus (Htapódi Mykonou sti Schára), un pulpo a la parrilla servido con mojo verde, alioli y limón omaní. Su presentación añadió un elemento teatral a la mesa. La suavidad del pulpo y la armonía de los sabores que lo acompañaban fueron memorables.

Le siguió The Greek Spreads (Ellinikó Aleimmara), ideal para explorar la cocina mediterránea: hummus, baba ganoush, feta con pimientos picantes y crujientes láminas de lavash.

Como plato principal probamos un red snapper de Florida, preparado al estilo Spetsiota, una receta de inspiración griega con salsa de tomate asado, orégano silvestre y una selección de mariscos de temporada. Pedimos como acompañante unas patatas con orégano y limón. Aquí vivimos uno de los momentos más especiales de la noche. Alec llevó el pescado a una mesa auxiliar, donde retiró las espinas antes de servirlo. Observar el proceso de cerca permitió apreciar la destreza que requiere presentar un pescado entero. Y constatamos, otra vez, que la experiencia compartida es primordial en AVA, que, por cierto, cuenta con una cocina abierta.

Florida red snapper. Grethel Delgado/DLA

Los pequeños gestos nos conquistaron. En un momento de la cena, mi acompañante se retiró por unos minutos. Casi de inmediato, Alec se acercó, dobló su servilleta y la colocó suavemente sobre la mesa. Fue algo delicado que dice mucho de la filosofía del restaurante. La excelencia también está en esos detalles que hacen sentir al comensal verdaderamente atendido.

El equipo destacó por su profesionalismo y amabilidad. También se acercaron a nuestra mesa el sommelier, el responsable del programa de bebidas y el capitán del restaurante, Néstor Nieves. Esta cercanía reforzó la idea de que la hospitalidad no solo consiste en servir bien, sino en crear una relación cercana.

Cócteles y mitología griega

La coctelería merece un capítulo aparte. Diseñada por Manuel Zuluaga, director de mixología de Riviera Dining Group, la carta evoca el encuentro entre amigos.

Probamos cuatro creaciones cuyos nombres remiten al universo mitológico griego.

Dionysian Cup, en homenaje a Dionisio, dios del vino y la celebración, es una mezcla de bourbon Maker's Mark, mantequilla dorada, cebada tostada, bitters de nuez y jarabe de arce. Elegante y con carácter. Este fue mi favorito.

Chloris' Bloom, dedicado a Cloris, diosa de las flores y la primavera, lleva tequila Centinela Blanco, ginebra Sipsmith, licor MUYU Vetiver, ouzo Metaxa, manzana Granny Smith, pepino, jugo de lima y salvia. Un toque refrescante para acompañar la cena.

Nyx's Ember se inspira en la diosa de la noche y combina tequila Código Reposado, Aguamiel Bacanora, humo de madera de manzano, cera de abeja, miel, cúrcuma, jengibre, limón y polen de abeja encima de un cubo de hielo labrado como un panal de abejas. La presentación fue un espectáculo visual a la altura del cóctel.

Por último, Eros' Whim, inspirado en el dios del amor y el deseo, tiene tequila El Tesoro Blanco, mezcal Rosaluna, licor MUYU Chinotto, guisantes tiernos (snow peas), limón, cardamomo verde y aceite de sésamo. La preparación incorpora también dióxido de carbono, en un vaso largo, sencillo y transparente para apreciar las tres esferas de hielo en su interior. Suave al paladar, pero intenso tras el último trago.

Un final dulce… y feliz

Los postres llegaron en porciones generosas, ideales para compartir.

El Baklava vino acompañado de helado de pistacho y azahar. Dejamos que el helado se derritiera lentamente sobre la masa, en una combinación irresistible de texturas. Debo confesar que, al llevarme un trozo a la boca, cerré los ojos y escuché el Allegro molto de la Sinfonía n.º 5 de Jean Sibelius. Y sí, hay sabores capaces de provocar ese tipo de emociones, como si por unos instantes el paladar tuviera su propia banda sonora.

El segundo postre fue el Chocolate Mousse Soufflé, una preparación de chocolate servida caliente, con praliné de pistacho estilo Dubái y helado de malta. Como un encuentro entre dos mundos, la intensidad del chocolate contrastó con la frescura del helado, que se fundía lentamente en la boca.

Chocolate Mousse Soufflé. Grethel Delgado/DLA

Durante octubre, este postre formó parte de la iniciativa de Riviera Dining Group en apoyo a Susan G. Komen. Así, el placer de una creación dulce adquirió también una dimensión solidaria.

El programa de repostería, concebido por Etienne Le Bastard, chef pastelero corporativo de Riviera Dining Group, se inspira en las tabernas griegas y en los recuerdos dulces de la infancia.

Postres contra el cáncer de mama

La participación de AVA Coconut Grove en Florida Goes Pink se sumó a una campaña que involucró a otros establecimientos de Riviera Dining Group.

En Claudie, en Brickell, la propuesta incluyó un tiramisú de inspiración italiana, mientras que CASA NEOS, junto al río Miami, participó con un Lava Cake.

MILA Miami, en Miami Beach, incorporó un Raspberry Cheesecake a su oferta de cena y un café rosado de edición limitada, denominado Sakura Bloom, a su brunch dominical de octubre.

Fuera del sur de Florida, AVA Winter Park se sumó con un pastel de aceite de oliva y lavanda (Lavender Olive Oil Cake).

Más sobre Riviera Dining Group

Riviera Dining Group nació de la visión de Gregory Galy de crear espacios donde la gastronomía, la cultura, el entretenimiento y la vida social confluyeran. En 2020, Gregory y Marine Galy inauguraron MILA en Miami Beach. Posteriormente, el grupo abrió establecimientos como AVA, Claudie y CASA NEOS, además de MM Members Club.

Aunque cada concepto posee una identidad propia, todos coinciden en la apuesta por la calidad culinaria y la atención al detalle, como lo vivimos esta noche.

Sentarse a la mesa también es celebrar la vida y crear memorias. Y si ese encuentro contribuye a una buena causa, ¿qué más se puede pedir?

Buen provecho.

AVA Coconut Grove. 3015 Grand Avenue, Miami, FL 33133.