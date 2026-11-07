Chichí Peralta: "Hay que apostar por el amor, el respeto y los valores"

MIAMI.- Chichí Peralta saborea las mieles del éxito. A las puertas de recibir el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2026, el artista mira hacia atrás con gratitud, recuerda las influencias que marcaron su formación y se prepara para presentar Endorfina, su próximo álbum, con el que vuelve a explorar la fusión de sonidos que caracteriza su estilo.

Con éxitos como Procura, Amor narcótico y La ciguapa, el músico, compositor y productor dominicano ha construido una identidad musical que conecta los ritmos dominicanos con instrumentos y tradiciones de otras latitudes.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Chichí Peralta reflexiona sobre la importancia de la familia, la influencia de su padre y la evolución de la industria musical. Además, ofrece detalles de lo que será su nuevo álbum, que incluye una canción dedicada a su madre, fallecida después de padecer Alzheimer.

- ¿Qué significa recibir el premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy después de tantos años de carrera?

Primero, me siento agradecido con Dios, porque es quien ha permitido que todo esto suceda y me ha mantenido enfocado, con salud. También estoy agradecido con mi familia, que ha caminado conmigo durante esta trayectoria. Quienes llevamos esta carrera sabemos que requiere mucho tiempo, trabajo y muchas horas y, a veces, estar lejos de la familia. Mi esposa y mis hijos son parte fundamental de mi vida y de mi carrera; son quienes más sufren cuando estoy ausente.

También agradezco a la Academia por este gesto tan bonito, que me tiene muy contento, y a mis colegas que recibirán este reconocimiento. Todos lo merecen.

- Cuando miras hacia atrás, ¿qué recuerdos de tus inicios te vienen a la mente?

Tengo muchos recuerdos bonitos de los proyectos en los que he participado. Hace poco encontré una fotografía de cuando estaba haciendo el arreglo de La ciguapa en un estudio pequeñito, y se me aguaron los ojos. Dije: ¡Wow! Gracias a Dios por todo.

Uno tiene que mantenerse agradecido, sobre todo, con las personas que nos demuestran cariño, que disfrutan nuestro trabajo y nos apoyan. También con los medios de comunicación y la prensa, porque todos somos partes de una misma mesa. Como decía mi papá: “Una mano lava la otra y las dos lavan la cara”.

- Tu música combina las raíces dominicanas con otros sonidos. ¿Cómo encontraste esa identidad artística?

El principal responsable fue mi padre, quien tenía un oído musical exquisito y un gusto muy refinado. Él me puso mi primera tambora. Yo había construido una cuando tenía cuatro años y me regañaron en casa, pero cuando mi padre llegó del trabajo me llevó al mercado y me regaló una.

Él ponía discos de la London Symphony Orchestra y me decía que buscara la tambora. Yo tenía que seguir con ella a Tchaikovsky, Mozart y Beethoven. Después cambiaba la música y me ponía a Fefita la Grande, Johnny Ventura, José Manuel Calderón y otros artistas dominicanos. Así fui absorbiendo esas sonoridades.

Más adelante tuve que investigar los ritmos y las tradiciones de mi país para construir nuestro sonido, al que llamamos Latin World Music: una fusión de la música latina con sonidos del mundo. Incorporamos instrumentos como el bansuri de la India, el duduk de Armenia, y sonoridades japonesas, brasileñas y serbias, además de los ritmos folclóricos dominicanos. Nuestra música no se limita al merengue y la bachata; tenemos una riqueza cultural enorme.

- ¿Qué influencia ha tenido la música cubana en tu formación y en tu trabajo?

Muchísima. Soy muy amigo de Isaac Delgado y he tenido la oportunidad de conocer y compartir con grandes músicos y percusionistas cubanos. Desde pequeño también escuchaba a Toña la Negra, Barbarito Diez y Benny Moré. Tengo mis tambores batá y conozco los ritmos cubanos.

La música cubana ha sido un aporte esencial para muchísimas expresiones musicales. Soy amante de la timba y sigo lo que hacen agrupaciones como Havana D’ Primera, con Alexander Abreu. Me gusta mucho esa música cadenciosa, tan bonita.

- Canciones como Procura, Amor narcótico y La ciguapa continúan vigentes. ¿Por qué crees que han trascendido generaciones?

Tiene mucho que ver con el tiempo que uno dedica a cada producción. Nosotros no hacemos un disco por moda. Nuestra mecánica es trabajar la producción y no soltarla hasta que realmente esté lista. Hay que investigar los sonidos y entender cómo se relacionan los ingredientes que uno quiere fusionar.

La fusión no consiste simplemente en tomar un instrumento de aquí y otro de allá y juntarlos. Hay que estudiar, conocer sus características y saber cómo funcionan entre sí. Es como preparar una batida: no puedes echarle cualquier ingrediente y esperar que el resultado sea bueno. Todo requiere tiempo y conocimiento.

- Has cuestionado la rapidez con la que se produce y se publica música actualmente. ¿Qué consideras que se está perdiendo en ese proceso?

La inmediatez no siempre permite interiorizarse en los sonidos, conseguir una buena grabación o dedicarle a una producción el tiempo que necesita. No estoy generalizando, porque hay música actual que suena muy bien, pero creo que la calidad no debe sacrificarse por la cantidad.

También hay que prestar atención a las letras. Una canción puede pertenecer a cualquier género, pero si tiene expresiones vulgares o denigra a la mujer, pierde valor. Una cosa es el doble sentido y la jocosidad, y otra es la vulgaridad.

- ¿Qué puedes adelantar de Endorfina, tu próximo disco?

Estoy extremadamente contento con este álbum. Ya se han presentado dos canciones: El meneíto y El cofrecito. Esta última se la dediqué a mi esposa, mi musa, pero también la convertí en un homenaje a mi madre, quien ya cumplió un año de fallecida y padeció de Alzheimer.

Fue una enfermedad muy dolorosa para nuestra familia y todavía me duele. Quise aportar mi granito de arena y rendirle tributo a mi madre. Es una canción muy bonita, y el video es como una peliculita.

El álbum tendrá 16 temas y viene con fusiones que, en algunos casos, no se han hecho antes, con sonidos de la India, Armenia, Brasil, Japón, Serbia, España y Cuba, entre otros. En El cofrecito, por ejemplo, la música comienza con un duduk armenio, incorpora un bansuri y una cítara de la India, pasa por el heavy metal y luego entra en la clave, la timba y el guaguancó. Es un viaje musical muy especial.

- ¿Por qué elegiste titular el disco Endorfina?

La endorfina es conocida como la hormona de la felicidad. Se libera en distintas situaciones, como cuando haces ejercicio, estás enamorado o disfrutas algo que te hace feliz. Eso es lo que pretendemos con esta producción: que la gente se sienta feliz al escucharla.

Hay muchas fusiones en diferentes tiempos y estilos, con sonidos de Nueva Orleans, el delta del Mississippi y el blues, además de otras propuestas que hemos trabajado. También estamos preparando videos modernos con conceptos que no se han hecho antes.

- ¿Cuándo saldrá el álbum y qué planes tienes para presentarlo en vivo?

Con Dios delante, Endorfina saldrá a principios de 2027. Ya presentamos esas dos canciones y ahora estamos preparando el resto del proyecto.

Por supuesto que queremos ir a Miami. Estamos conversando para concretar presentaciones allí y en otras ciudades de Estados Unidos. Estamos preparando un espectáculo que también se llamará Endorfina y que será una locura. Creo que Miami podría ser el lugar donde lo estrenemos, pero todavía estamos trabajando para concretar esos planes.

- Después de tantos años de carrera, ¿qué valores te gustaría que permanecieran en la música y en las nuevas generaciones?

Hay que seguir apostando por el amor, el respeto y los valores. No creo que eso sea estar chapado a la antigua. El amor es una palabra demasiado profunda y nunca va a pasar de moda. Conozco jóvenes que están comenzando sus matrimonios y en ellos se ve el amor y el respeto.

En la música también tenemos que preservar el trabajo bien hecho. Se puede innovar, experimentar y crear algo comercial sin renunciar a la calidad. Espero que las nuevas generaciones valoren la música como una obra que puede permanecer y acompañar a las personas durante muchos años.

Chichí Peralta recibirá el premio a la Excelencia Musical junto a Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs y Daniela Mercury, en los Latin Grammy 2026, que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas.