Arnold Schwarzenegger se disculpa por cometer acoso

Arnold Schwarzenegger reconoció su error en la serie documental de la plataforma. En el mencionado año, el actor y político fue acusado de tener una conducta impropia contra seis mujeres.

Pero 20 años después, el popular artista se refirió a lo ocurrido.

“Mi reacción al principio, estaba un poco … a la defensiva”, comentó Schwarzenegger. “Hoy, puedo mirarlo y decir, realmente no importa qué hora sea. Si son los días de Muscle Beach de hace 40 años, o de hoy, esto estaba mal. Fue una mierda. Olvida todas las excusas, estuvo mal”.

Pese a las acusaciones, el aspirante se hizo con el cargo público, algo que sorprendió a Carla Hall, reportera de Los Angeles Times, quien fue entrevistada en el documental sobre esta situación: “Personalmente, me sorprendió que no tuviera más efecto en las elecciones. Pensé que más personas se ofenderían”.

El seriado con detalles íntimos de la vida del popular actor que dio vida a Terminator se estrenó esta semana y cuenta con la presencia de varios de sus amigos, así como compañeros de reparto.

En su momento, Schwarzenegger hizo a un lado las acusaciones sobre su conducta en sets de filmación: “Es cierto que fui alborotado en escenarios de películas y he hecho cosas que no estaban bien, lo que pensé que era una broma”.

Sin embargo, en este nuevo material decidió sincerarse.

“Pero ahora reconozco que ofendí a la gente”, explicó. “Esa gente a la que he ofendido. Quiero decirles que lo siento profundamente y me disculpo porque eso no es lo que estoy tratando de hacer”.

FUENTE: REDACCIÓN