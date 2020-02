Arranca la Berlinale: política, polémica, acción

La brasileña "Todos os mortos", ambientada a finales del siglo XIX, y "El prófugo", un thriller "psico-sexual" firmado por la argentina Natalia Meta y protagonizado por Érica Rivas, competirán por el Oso de Oro, junto a otras películas como "Siberia", una coproducción mexicana de Abel Ferrara, y "First Cow", de la estadounidense Kelly Reichardt.

También destaca "The roads not taken", de la británica Sally Potter, en la que Javier Bardem interpreta a un discapacitado mental asistido por su hija (Elle Fanning).

- "Hardcore" -

Otras aspirantes a suceder a "Sinónimos. Un israelí en París", ganadora del Oso de Oro el año pasado, son "There is no evil", del disidente iraní Mohamad Rasoulof, y "DAU. Natasha", uno de los filmes del controvertido proyecto del ruso Ilya Khrzhanovskiy, que recreó una ciudad soviética donde filmó la vida de 400 personas, cargada de violencia y pornografía.

"La mayoría de las escenas de este proyecto son hardcore, no solo este filme", previno la semana pasada el nuevo codirector del festival Carlo Chatrian, anticipando la polémica.