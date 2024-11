Art Miami revela lista de expositores para su 34ª edición, del 3 al 8 de diciembre

“Art Miami siempre ha sido una plataforma vibrante para la expresión artística, y mientras nos acercamos a la 34ª edición, estoy emocionado de ver cómo nuestras galerías, artistas y coleccionistas interactuarán con los talentos creativos diversos que hacen de este evento algo realmente especial”, dijo Nick Korniloff, vicepresidente ejecutivo y director de las ferias Art Miami.

"Este año estamos expandiendo fronteras, fomentando nuevas conexiones y continuando con la celebración del rico paisaje cultural de Miami. Es un privilegio ser parte de una feria que muestra talentos increíbles e inspira un diálogo significativo dentro de la comunidad artística global".

Este año, Art Miami promete encender la escena artística con el debut de siete galerías, añadiendo una dimensión electrizante a su dinámica lista de expositores internacionales. Nuevas perspectivas y obras audaces de Bildhalle (Ámsterdam), Blond Contemporary (Londres), Frascione Gallery (Palm Beach), Gallery UG (Tokio), Isabel Sullivan Gallery (Nueva York), Jacobson Graphics (Londres) y Rueb Modern and Contemporary Art (Ámsterdam) cautivarán a los asistentes, prometiendo una exhibición inolvidable de innovación artística y creatividad global.

Art Miami, junto con su feria hermana CONTEXT Art Miami, iniciará con nuevos horarios de vista previa VIP Platinum y VIP para los principales coleccionistas, curadores y miembros de la prensa el martes 3 de diciembre. Los horarios serán de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. para VIP Platinum (solo por invitación) y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. para la vista previa VIP.

Acerca de Art Miami

Art Miami es la feria internacional de arte contemporáneo y moderno líder que se celebra cada diciembre durante la Art Week. Es uno de los eventos anuales más importantes del arte contemporáneo en los Estados Unidos, atrayendo a coleccionistas motivados, curadores, profesionales de museos y entusiastas del arte de todo el mundo.

Con 34 años de historia, Art Miami sigue comprometida con la exhibición de las obras más importantes de los siglos XX y XXI en colaboración con algunas de las galerías más respetadas del mundo. Es la feria de arte contemporáneo más antigua de Miami y continúa recibiendo elogios por la variedad y calidad del arte que presenta.

Art Miami se realiza en la prestigiosa ubicación frente al mar de One Herald Plaza en Biscayne Bay, entre las calzadas Venetian y MacArthur, en el corazón del Downtown de Miami.

Entradas

Las entradas están disponibles exclusivamente en línea en www.artmiami.com/tickets. No se podrán adquirir en el lugar del evento.

Expositores de Art Miami 2024

(Incluye más de 200 galerías internacionales y locales, abarcando una diversidad de estilos y regiones. Lista completa disponible en www.artmiami.com/exhibitors)

AbrahamArt The Netherlands | A Contemporary Hong Kong | Adamar Fine Arts Miami | Adelson Galleries Palm Beach |Ai Bo Gallery New York | Aldo Castillo Naples | Alessandro Berni Gallery Italy | Allouche Gallery New York | Alpha Gallery Boston | Andrea Schwartz Gallery San Francisco | Archeus/Post-Modern London | Art Angels Los Angeles | Art of the World Gallery Houston | ArtPark Gallery Seoul | Art Unified Gallery California | Ascaso Gallery Miami | Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte Spain | Avant Gallery Miami | Barbara Paci Galleria d’Arte Italy | Berengo Studio Italy | Bildhalle Amsterdam | BlinkGroup Gallery Miami | Blond Contemporary London | Boccara New York | Bogéna Galerie France | Bruno Art Group Israel | Buckner Projects New York | Burgess Modern + Contemporary Fort Lauderdale | C. Grimaldis Gallery Baltimore | Callan Contemporary New Orleans | Carousel Fine Art Miami | Castle Contemporary New York | Cavalier Ebanks Galleries New York | Cernuda Arte Miami| Chase Contemporary Los Angeles | Citco Italy | Clark Gallery Massachusetts | Connect Contemporary Atlanta | Contessa Gallery Palm Beach | Coral Gallery Miami | Corridor Contemporary Israel | Cube Gallery London | Cynthia Corbett Gallery London | David Benrimon Fine Art New York | Dean Borghi Fine Art New York | Dean Project Miami | Diana Lowenstein Gallery Miami | Donghwa Ode Gallery New York | Dorian Grey Projects New York | DTR Modern Palm Beach | Durban Segnini Gallery Miami | EDEN Gallery New York | Emmanuelle G. Contemporary New York | Espace Meyer Zafra Paris | Eternity Gallery Miami | Ethan Cohen Gallery New York | Frascione Gallery Palm Beach | Frederic Got Paris | FREMIN GALLERY New York | Friedrichs Pontone New York | Galería Casa Cuadrada Bogotá | Galería Cortina Spain | Galería Duque Arango Medellín | Galería Freites Caracas | Galeria K Spain | Galerie Andreas Binder Germany | Galerie Barbara von Stechow Frankfurt | Galerie de Bellefeuille Canada | Galerie LeRoyer Canada | Galerie Montmartre Paris | Galerie Raphael Germany | Galerie Richard Paris | GALERIE VON&VON Germany | Galeries Bartoux Miami | Galleria Ca' d'Oro Miami | Galleria d'arte Martinelli Italy | Galleria Stefano Forni Italy | Gallery Edel Japan | Gallery Grimson Seoul | Gallery Henoch New York | Gallery Tableau Seoul | Gallery UG Tokyo | Gary Snyder Fine Art New York | Gilden’s Art Gallery London | GR gallery New York | HackelBury Fine Art London | Hamilton-Selway Fine Art Los Angeles | Hang Art San Francisco | HOFA Gallery London | Holden Luntz Gallery Palm Beach | In The Gallery Copenhagen | Isabel Sullivan Gallery New York | Jacobson Graphics London | John William Gallery Deleware | Jonathan Novak Contemporary Art Los Angeles | K+Y Contemporary Paris | Kavachnina Gallery Miami | Keyes Art New York | Kubix Contemporary Art Florida | Latin Art Core Miami | Laura Rathe Fine Art Houston | Laurent Marthaler Contemporary Switzerland | L.E. Gallery Belgium | Lélia Mordoch Gallery Miami | Licht Feld Gallery Switzerland | Liquid art system Capri | Long-Sharp Gallery Indiana | Luisa Pita Art Gallery Spain | | MH Contemporary Los Angeles | Madelyn Jordon Fine Art New York | Maison d’Art Monaco | Mark Hachem Gallery Paris | Markowicz Fine Art Miami | Masterworks Fine Art Gallery California | Maune Contemporary Atlanta | Maybaum Gallery San Francisco | MetaU Art California | Mucciaccia Gallery Rome | NextStreet Gallery Paris | Nicolas Auvray Gallery New York | Octavia Art Gallery New Orleans | Odon Wagner Gallery Toronto | Oliver Cole Gallery Miami | OMSA Gallery Florida | Opera Gallery Miami | Pan American Art Miami | Pontone Gallery London | Premium Modern Art Germany | Prima Galeria Santiago | Priveekollektie The Netherlands | Quantum Contemporary Art London | Rebecca Hossack Art Gallery London | Robert Fontaine Gallery Miami | Rosenfeld Gallery Miami | Rudolf Budja Gallery Miami | Rueb Modern and Contemporary Art Amsterdam | Rukaj Gallery Toronto | Seizan Gallery New York | Shapero Modern London | Skye Gallery New York | SmithDavidson Gallery Amsterdam | Sous Les Etoiles Gallery New York | Sponder Gallery Boca Raton | Stephanie Breitbard Fine Arts San Francisco | STOA Gallery Spain | Sundaram Tagore Gallery New York | Surovek Gallery Palm Beach | Taglialatella Galleries New York | Tanya Baxter Contemporary London| The Bonnier Gallery New York | Timothy Yarger Fine Art Los Angeles | Turner Carroll Gallery New Mexico | Vallarino Fine Art New York | Vertu Fine Art Boca Raton | Vogelsang Gallery Brussels | Wanrooij Gallery Amsterdam | White Space Art Asia Singapore | William Weston Gallery London | Zemack Contemporary Art Israel