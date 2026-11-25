MIAMI. – Las pantallas publicitarias de Miami se transforman en una galería de arte contemporáneo al aire libre mediante la activación del proyecto Synchronía: Open Sky Museum.

La iniciativa, que se extiende entre el 12 de octubre y el 15 de diciembre de 2026, sincroniza la red de pantallas digitales públicas y privadas de la metrópoli para emitir de forma simultánea intervenciones de arte digital, convirtiendo el entorno urbano en un espacio compartido de reflexión cultural.

FOTOGALERÍA Miami celebra a los hispanos con gala dedicada a los 250 años de independencia de EEUU

SEMANA DEL ARTE Guía de Miami Art Week 2026: el arte, el ruido y lo que de verdad vale la pena

El proyecto se enmarca dentro de la plataforma AMERICA250: A Hispanic Vision, impulsada por la Cámara de Comercio de España-EE.UU. en Florida y el Global Hispanic Council para poner en valor la contribución hispana en la historia de los Estados Unidos. La Freedom Tower actúa como el núcleo simbólico del despliegue mediante su pantalla principal (Mother Screen).

Exposición en el Bicentennial Park y creadores participantes

Junto al despliegue masivo en las avenidas miamenses, el proyecto incluye un espacio expositivo permanente ubicado en el Bicentennial Park, adyacente al Pérez Art Museum Miami (PAMM) y al Frost Museum of Science. En dicho recinto se inauguran el 19 de noviembre siete instalaciones principales que permiten la contemplación íntegra de las piezas, acompañadas de charlas magistrales programadas en el marco de la semana de Art Basel Miami.

"Queremos que el arte forme parte de la vida cotidiana. Synchronía busca mostrar la contribución hispana y mirar hacia el futuro a través del arte digital, que permite hablar simultáneamente a millones de personas utilizando un lenguaje universal", explicó Sara Zaldívar, directora del museo a cielo abierto.

La muestra reúne a siete referentes de la creación digital contemporánea: Andrés Reisinger (Arcadia), Pilar Zeta (Reflejo armónico), Daniel Canogar (Ripple), Glenda León (Mundo político), Fabiola Larios (Casa es un idioma), Solimán López (Celeste Hispania) y Alfredo Salazar-Caro (La impetuosa necesidad del alma por ser libre). Cada artista aborda desde distintas perspectivas la identidad, la memoria, la geografía y el futuro de la herencia hispana en territorio norteamericano.