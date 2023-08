Artista Amara "La Negra" devela que fue violada

"Me dolía que era como forzoso", le explicaba Amara "La Negra" a Yuri en una conversación durante el avance del programa de telerrealidad.

"Sí, claro", respondió Yuri. "Y me violó", agregó la intérprete entre lágrimas en los ojos.

El rostro de la cantante se mostraba cada vez más sorprendido, hasta que al escuchar sobre el abuso solo pudo expresar: '¡wow!'.

"Muchas mujeres que pasan por lo mismo, sepan que se puede sobrevivir a algo así", agregó conmovida Ninel Conde.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A M A R A "LA NEGRA" (@amaralanegraaln)

Hasta ahora, Amara "La Negra" no ha dado más detalles al respecto.

La serie Secretos de las indomables se estrenará este 17 de agosto por Canela TV. La plataforma de entretenimiento develó un avance en YouTube en el que aparecen sus protagonistas: Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara "La Negra" y Zuleyka Rivera.

En el clip, se ve a Yuri contando un anécdota que relaciona a Luis Miguel y Manterola en la entrega de unos premios. Mientras las artistas comparten en una mesa, la intérprete de Maldita primavera revela detalles de dicho encuentro.

"Resulta que estábamos en una discoteca y estaba Luis Miguel... y Luis Miguel estaba con esta muñeca (Patricia Manterola). Yo no venía sola, yo venía con La Chica Dorada... entonces, dije: 'ay, ahí está Micky. Vamos a saludarlo'... me jalonean (y me preguntan): '¿a dónde vas?'... mira con quien está sentado, y yo: 'con la Manterola'", contó la mexicana Yuri en el avance.

Embed

Con 10 episodios Secretos de las indomables, el spin-off de la serie Secretos de villanas, cuenta con seis personalidades latinas conocidas por su espíritu indomable: Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara "La Negra" y Zuleyka Rivera. En la serie, las seis estrellas icónicas del mundo del entretenimiento se van de vacaciones juntas a Tulum, México, y comparten experiencias y momentos inesperados en una casa. Durante la producción, se revelan muchos de los secretos que las han convertido en las reconocidas indomables que son hoy en día.

FUENTE: REDACCIÓN