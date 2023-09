Artista colombiana se abre paso en Miami

MIAMI.- Para la artista colombiana Laura Zapata, la palabra Miami es sinónimo de un arte vibrante, ese que se propuso crear y dejar plasmado en piezas llamativas. Una de ellas la develará en la feria de arte Spectrum, durante Miami Art Week, a celebrarse en diciembre.

Con un estilo de arte pop, la artista se aleja de lo tradicional para intervenir piezas en las que resaltan los tonos alegres.

“Me gusta mucho jugar con los colores, de eso se trata mi arte, de las caricaturas, de los colores neón y todo eso que trae color. Me encanta que resalten los colores, también hago (intervengo) zapatos y sombreros y me encanta que sean piezas únicas, con las que la gente se identifique”, dijo Laura Zapata a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Siempre me han encantado los colores vibrantes, salir un poquito de la realidad, de lo tradicional, entonces a la hora de hacer una pintura trato de hacer algo muy diferente, algo que la gente no esté acostumbrada a ver, que sea algo loco, con colores, que resalte, hay mucha gente a quien le gusta y se identifica con esos colores”, agregó.

La joven recordó que, aunque desde pequeña sintió inclinación hacia las artes plásticas, decidió dedicarse a su vocación hace apenas un par de años.

“Desde muy pequeña en Colombia sabía que tenía el talento, pero vine para acá y mis planes cambiaron un poquito. Empecé a trabajar en otras cosas y hace unos dos años acompañé a una amiga a un festival que se llama Art With Me, durante Art Basel. Ella llevó sus cosas para exhibirlas y a mí me volvió todo el tema del amor por el arte. Y me dije: si ella puede, yo también, porque a ella le va muy bien, se llama Matheus y es muy conocida aquí en Miami. Ella me aconsejó que luchara por mis sueños, que si eso era lo que de verdad me gustaba, que fuera con todo por ello”, contó.

Laura nació en Medellín y llegó con 14 años a Miami, donde ha tenido que desempeñarse en otras labores para ganarse la vida.

“Estudié toda la primaria en Medellín, incluso allá gané un concurso cuando estaba en tercer grado. El premio era un viaje a Panamá para quien hiciera el mejor dibujo de la clase. Había que hacer un dibujo sobre la paz. Entonces yo dibujé una paloma con una bandera y ese fue el mejor dibujo. Desde ahí todas las profesoras empezaron a decirle a mi mamá que la niña tenía mucho talento”, recordó.

“Pero vine para acá y la vida acá no es fácil. Tuve que empezar a trabajar en otras cosas, a veces el arte no es tan valorado como uno piensa. Entonces eso pasó a segundo plano, en otros planes, pero ya después que he tenido tanto apoyo de la gente, de mis amigos, de mi familia, decidí empezar con el arte. Y la verdad a la gente le ha gustado mucho y hasta ahora me ha ido muy bien”, añadió.

Embed View this post on Instagram A post shared by LZ URBAN STYLE (@lz_urbanstyle)

Luego de retomar su sueño, está convencida de que Miami es el lugar idóneo para florecer como artista pop.

“Aquí se ve mucho el arte urbano, que es lo que yo hago, el arte pop y el urbano. Entonces todo lo que hago tiene que ver con Wynwood. Creo que Miami es la ciudad perfecta, aquí hacen muchas ferias y apoyan mucho el arte. Miami es arte urbano”, expresó.

Entre sus influencias está la de un artista con quien, además, estudió mercadeo.

“Tuve la oportunidad de estudiar un curso de marketing con un artista que se llama Héctor Prado. Él es muy conocido, incluso internacionalmente. Ahora va a exhibir unas obras en París y ha sido una influencia para mí. Él empezó primero como un artista pop y ahora se está inclinando más hacia las fine arts [bellas artes], pero me ha enseñado e impulsado muchísimo en la carrera”, dijo.

Embed View this post on Instagram A post shared by LZ URBAN STYLE (@lz_urbanstyle)

Laura se ha trazado un plan. En diciembre mostrará sus creaciones en la feria Spectrum, durante la Semana del Arte de Miami.

“Me veo haciendo cosas muy grandes, me encanta muchísimo el arte, me veo viajando mucho, haciendo murales en otros países, en Europa, me encantaría tener exhibiciones fuera de Miami y de EEUU, esa es la meta”, dijo.

“Voy a estar en Spectrum, en Red Dot, voy a tener una obra, que todavía es una sorpresa y no puedo hablar al respecto, pero voy a estar compartiendo una semana”.

También ha logrado una colaboración con la marca Reebok, proyecto que la tiene ilusionada.

“Hace una semana me contactaron para hacer una colaboración con Reebok en la semana de Art Basel, antes del evento de Red Dot. Voy a pintar unos zapatos, también me darán camisetas y otras cosas para pintar y ellos las pondrán a la venta en las tiendas”, anticipó.

Otro proyecto que tiene entre manos es la realización de un mural en su ciudad natal. Si hiciera uno en Miami, tendría que captar la esencia de la Capital del Sol.

“Tengo planes de hacer un mural en Medellín. Me han invitado a la Comuna 13, así que estoy planeando todo para ir allá a crear un mural. No sé cuál será la temática, porque me voy a unir con un artista, entonces tenemos que planearlo bien, pero eso va”, adelantó.

“Si hiciera uno aquí en Miami, sería uno que tenga que ver con grafiti, con lo urbano. Me gusta mucho pintar mujeres coloridas. Tendría que pensarlo, pero sería algo que represente a las mujeres, algo chévere”.

Y si tuviera que atribuir un propósito a su arte, sería el de inspirar a otros a no desistir de sus sueños.

“Lo utilizaría [el arte] para que las personas luchen por sus sueños, que salgan de la zona de confort y que si les gusta el arte, que empiecen a crear”.

Para conocer más sobre el trabajo de Laura Zapata, viste su perfil en Instagram @lz_urbanstyle.