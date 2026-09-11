Lucrecia recibe doctorado honorífico por la Universidad Ortodoxa

MIAMI.- La reconocida cantante, actriz y presentadora de origen cubano Lucrecia fue distinguida con el título honorífico de Doctora Honoris Causa en Música, Arte y Cultura por la Universidad Ortodoxa de Filosofía y Cultura. La artista recibió personalmente el diploma durante un acto institucional que reconoce su trayectoria internacional y su aporte a la industria del entretenimiento.

El reconocimiento premia el recorrido profesional de la intérprete, así como su constante vinculación a iniciativas enfocadas en la diversidad, la inclusión y la promoción de valores humanos a través del arte.

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Reconocimiento cultural

El título honorífico fue entregado directamente a la artista por Mauricio Severo, embajador institucional de la Universidad Ortodoxa en España, quien asistió en representación del rector magnífico de la casa de estudios, Luiz Muller.

"Este reconocimiento distingue la extraordinaria trayectoria artística de Lucrecia, su proyección internacional, su valiosa aportación a la música y a la cultura internacional, así como su compromiso con la diversidad, la inclusión y los valores humanos", destacó la institución académica.

Por su parte, la representación universitaria expresó su agradecimiento a la cantante hispanocubana por la calidez y emoción con la que acogió el nombramiento, consolidando así un hito institucional que resalta su legado en la música latina y los medios de comunicación.