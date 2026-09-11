viernes 11  de  septiembre 2026
MÚSICA

Céline Dion regresa a los escenarios en París tras seis años de ausencia

Su regreso llega después de años marcados por la cancelación de actuaciones y por el diagnóstico de una rara enfermedad neurológica

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

AFP

PARÍS.- Céline Dion regresa este sábado a los escenarios en París, seis años después de su última gran gira de conciertos, en el esperado inicio de una serie de actuaciones que ha convertido el regreso de la estrella canadiense en uno de los grandes acontecimientos musicales del otoño en la capital francesa.

Dion (Charlemagne, 1968) ofrecerá el primero de los dieciséis conciertos previstos en la Plénitude Arena de Nanterre, al oeste de París, entre este sábado 12 de septiembre y el 17 de octubre, antes de retomar la serie con nuevas fechas en mayo de 2027.

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Su regreso llega después de años marcados por la cancelación de actuaciones y por el diagnóstico de una rara enfermedad neurológica, llamada síndrome de la persona rígida, que la obligó a reducir drásticamente sus apariciones públicas.

La expectación quedó patente desde el proceso de venta de entradas, ya que alrededor de nueve millones de personas se inscribieron en abril pasado para acceder al sorteo que permitía optar a localidades.

Presentación callejera

La llegada de Dion a París a finales de agosto también alimentó la expectación de sus seguidores, que se concentran día tras día a las puertas del hotel Royal Monceau, donde fijó su residencia en la capital francesa desde que hace dos semanas aterrizó para preparar sus actuaciones.

Siempre elegantemente vestida, sus entradas y salidas del lujoso establecimiento han generado una intensa actividad en las redes sociales y una concentración diaria de admiradores en los alrededores, a los que la estrella saluda y a veces regala algún paso de baile y canción a capela.

Un fenómeno que se ha extendido también a otros puntos de la ciudad, donde en los días previos a los conciertos se han multiplicado los eventos y karaokes dedicados a la cantante, incluido un encuentro celebrado en el emblemático edificio del teatro Grand Rex, y dos grandes sesiones organizadas por el Ayuntamiento de París este viernes, justo en la víspera de su regreso a los escenarios.

Impacto turístico

El impacto de la visita también alcanza al comercio y al turismo. Hoteles, transporte, restauración y establecimientos que comercializan productos relacionados con la artista -entre ellos, los famosos almacenes Lafayette, que han abierto una boutique efímera- se benefician ya de la llegada de visitantes atraídos por los conciertos desde todos los puntos del planeta.

La serie de conciertos parisina supone además una prueba especialmente esperada para Dion, cuya carrera se vio interrumpida por sus problemas de salud. La cantante reveló en 2022 que padecía el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica rara que afecta al sistema muscular y que la llevó a cancelar sus actuaciones.

Su regreso a los escenarios se produce después de una aparición muy celebrada durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando interpretó Hymne à l'amour desde lo alto de la Torre Eiffel, y que fue su primera gran presentación pública después de años de ausencia.

FUENTE: Con información de EFE

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