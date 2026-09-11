viernes 11  de  septiembre 2026
MODA

Famoso vestido de la venganza de la princesa Diana es subastado en Nueva York

Este vestido negro escotado, diseñado por Christina Stambolian, tiene un valor estimado de entre 150.000 y 300.000 dólares, indicó Sotheby’s en un comunicado

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio Liverpool de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio "Liverpool" de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

AFP/Jacques Demarthon

PARÍS.- El célebre "vestido de la venganza" que usó la princesa Diana tras la confesión pública del príncipe Carlos sobre su infidelidad será subastado en Sotheby’s, en Nueva York, el 9 de diciembre, anunció la casa el jueves.

Este vestido negro escotado, diseñado por Christina Stambolian, tiene un valor estimado de entre 150.000 y 300.000 dólares, indicó Sotheby’s en un comunicado.

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Parte de los ingresos se destinará al hospital real de Edimburgo, en Escocia, especializado en salud mental.

Antes de la venta, el vestido se exhibirá en Londres del 18 al 24 de septiembre; en Hong Kong, del 1 al 15 de octubre; en Ginebra, del 6 al 11 de noviembre, y en Nueva York a partir del 2 de diciembre.

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Historia de la moda

La "princesa del pueblo" lució este conjunto, que rompía con los códigos de la realeza británica, en una gala benéfica en junio de 1994, el mismo día que su esposo, de quien estaba separada, admitía su infidelidad en televisión.

"La princesa Diana convirtió este vestido en uno de los mensajes más poderosos que haya transmitido jamás", señala Morgane Halimi, responsable mundial de bolsos de mano y moda en Sotheby’s.

"Lo que se convirtió en un momento viral a escala global (...) también otorgó a todos, pero sobre todo a las mujeres, el permiso de utilizar la moda más allá del mero adorno, de una forma mucho más intencionada y cargada de significado: como un escudo, un arma, o ambas cosas a la vez".

Este vestido ya había sido subastado en beneficio de asociaciones que luchan contra el cáncer y el sida en junio de 1997, poco antes de la muerte de Diana en un accidente de tráfico en París el 31 de agosto, a los 36 años.

FUENTE: Con información de AFP

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