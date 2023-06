Artista José David conquista sus sueños a través de la música

"Aunque nunca he parado, si duda alguna Los miserables ha sido una sacudida de muchas cosas porque después de un proyecto como ese, uno quiere más. La experiencia, increíble; el elenco, increíble; toda la preparación, todo el aprendizaje y el corre corre que lleva estar en un proyecto como este, es incomparable de manera muy positiva", agregó José David, quien dio vida al personaje de Marius Pontmercy en la novela del poeta y escritor francés Víctor Hugo.

Pero Los miserables no ha sido la única experiencia artística que ha vivido el venezolano nacido en la ciudad de Valencia. José David también participó en la competencia de canto La voz imbatible y formó parte de la agrupación Treo la nueva generación. Labores que condensará próximamente en un concierto que ofrecerá en su natal estado: Carabobo.

"La idea principal de hacer este concierto es reencontrarme con mi público. Reencontrarme con mis canciones, con mi música, recordar cada capítulo de mi vida, cada etapa profesional que he logrado; recordar La voz imbatible, recordar Treo la nueva generación, recordar esos temas que siempre he estado cantando en distintos lugares que se han hecho parte de mi repertorio y parte de lo que la gente también conoce de José David. Quiero comenzar este nuevo capítulo y etapa profesional de esta manera: recordando un poco lo que he venido haciendo desde hace muchísimos años y partir de allí con la gente que ha estado conmigo desde hace tiempo. Esa es la idea principal del concierto, poder iniciar una nueva etapa profesional", detalló José David.

A este concierto se suma otro proyecto. El artista develó que trabaja en el lanzamiento de su EP, que contará con máximo seis canciones.

"Para después del concierto quiero lanzar un EP... quiero mostrar cómo pienso mi música y con lo que me identifico musicalmente hablando", reveló, al explicar que en su nueva producción discográfica fusionará la balada con otros géneros.

"Si bien es cierto que toda la vida he sido baladista y siempre me he inclinado por ese género, este EP no dejará de ser balada. Simplemente será como una fusión con géneros como el R&B, con lo que me siento muy identificado", añadió.

Para conocer los detalles estos proyectos y más, el público puede seguir las redes de José David, @josedavihd.