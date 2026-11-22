Matty Healy, de la banda The 1975, durante una presentación en el Reading Music Festival, en Inglaterra, el 28 de agosto de 2022.

Matthew Healy , cantante de la banda The 1975, y su esposa, Gabbriette Bechtel, esperan su primer bebé. La noticia fue confirmada por la revista People. En las imágenes que divulgó el medio, se puede ver a Healy y Bechtel paseando por Bristol Farms en West Hollywood.

Los rumores de romance entre Bechtel y Healy surgieron por primera vez en septiembre de 2023, cuando fueron vistos besándose en la ciudad de Nueva York. Menos de un año después, ambos confirmaron su compromiso tras asistir al concierto de su amiga en común, Charli xcx, en Brooklyn.

MISS UNIVERSE Mia Dio hace historia al desfilar la memoria de Cuba en la gala de trajes típicos de Miss Universo

Healy y Bechtel se casaron en una ceremonia al aire libre en Castillo del Lago, la antigua propiedad de Madonna en Los Ángeles, en julio.

La lista de invitados de la pareja, repleta de estrellas, incluía a Charli, de 34 años, y a su marido, George Daniel, de The 1975, junto con sus compañeros de banda Adam Hann y su esposa, Carly, además de Ross MacDonald.

Hasta los momentos, los representantes de la pareja no han emitido declaraciones oficiales sobre la llegada del nuevo bebé.