miércoles 16  de  septiembre 2026
CINE

"La bola negra" es seleccionada para representar a España en los Óscar

Era el filme que más sonaba en una terna de candidatas que también incluía Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan OBrien como anfitrión.&nbsp;

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan O'Brien como anfitrión. 

AFP

MADRID.- La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood, anunció este miércoles la Academia de Cine española.

"Estamos muy emocionados, muchísimas gracia, dijo un emocionado Javier Calvo en una conexión por vídeo desde Toronto, en cuyo festival presentaron anoche su película.

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Calvo resaltó que La bola negra está gustando "muchísimo" en Toronto y en Estados Unidos, y lanzó una promesa: "vamos a dejarnos la piel para llegar lo más lejos posible" en la carrera de los Óscar.

A su lado Ambrossi, que aseguró estar "temblando" y "llorando" por la noticia. "Es muy emocionante para nosotros, significa mucho para nosotros, muchas gracias por la confianza", aseguró.

Detrás de los directores estaban dos de los actores del filme, Carlos González y Milo Quifes, que no paraban de hacer gestos de alegría.

Elegida entre las mejores

La bola negra era el filme que más sonaba en una terna de candidatas que también incluía Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Javier Bardem, a quien los medios especializados estadounidenses sitúan como firme candidato al Óscar a mejor actor.

La película de Calvo y Ambrossi es un drama de época inspirado por una obra inacabada del poeta Federico García Lorca (1898-1936), que muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos, y que ganó el premio a mejor dirección en la última edición del Festival de Cannes.

Además, el largometraje de 'los Javis' ya se ha metido en las quinielas para los Óscar en varias de las principales categorías, según las predicciones de la revista especializada The Hollywood Reporter (THR).

Así, el filme figura entre los cinco favoritos para lograr ser nominado en algunas de las principales categorías: mejor película (cuarto puesto) y mejor director (cuarto puesto), además de mejor película internacional (primer puesto).

El encargado de leer el fallo de los académicos ha sido el cineasta Alejandro Amenábar, ganador en 2005 del Óscar a mejor película extranjera (categoría que actualmente se denomina mejor película internacional) por Mar adentro.

FUENTE: Con información de EFE

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