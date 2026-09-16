miércoles 16  de  septiembre 2026
MODA

Emporio Armani nombra a Dario Vitale como nuevo director creativo

El nombramiento de Vitale se produce apenas cumplido un año de la muerte de Giorgio Armani, uno de los grandes de la industria de la alta costura

El diseñador Dario Vitale ha sido nombrado este miércoles nuevo director creativo de Emporio Armani y Giorgio Armani Accessories, con lo que se convierte en el primer ejecutivo en ocupar este puesto fuera de la familia del afamado modisto italiano, según un comunicado de la firma recogido en medios locales.&nbsp;

El diseñador Dario Vitale ha sido nombrado este miércoles nuevo director creativo de Emporio Armani y Giorgio Armani Accessories, con lo que se convierte en el primer ejecutivo en ocupar este puesto fuera de la familia del afamado modisto italiano, según un comunicado de la firma recogido en medios locales. 

EFE / Emporio Armani

MILÁN.- La casa de moda Armani, cuyo fundador y propietario murió el año pasado, nombró el miércoles a Dario Vitale nuevo director creativo de su línea más accesible, Emporio Armani.

Vitale, quien anteriormente diseñó para Miu Miu y Versace, será "el primero en ocupar este cargo fuera de la familia Armani", informó la casa de lujo italiana fundada por Giorgio Armani.

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También ocupará el cargo de director creativo de Giorgio Armani Accessories.

"Me siento honrado de asumir este doble cargo en Emporio Armani y Giorgio Armani", declaró Vitale.

"Armani tiene un legado poderoso y un lenguaje de diseño inconfundible; una herencia que se ha extendido durante décadas y que marca la historia de la moda. Asumo todo esto con un profundo sentido de responsabilidad y entusiasmo", dijo.

Trayectoria en otras casas de moda

El nombramiento de Vitale se produce apenas cumplido un año de la muerte de Giorgio Armani, uno de los grandes de la industria de la alta costura que falleció el 4 de septiembre de 2025 en Milán a los 91 años.

Antes de este nombramiento, Vitale fue director de Diseño e Imagen en la firma Miu Miu. En 2025 asumió la dirección creativa de Versace en sustitución de Donatella Versace, etapa en la que presentó la colección primavera/verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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