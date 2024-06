Artistas callejeros muestran obras en prestigioso museo

"Nunca me hubiera imaginado exponer en el Petit Palais", explicó en francés a la AFP el artista chileno Inti, que presentó Encomendación, un enorme cuadro de siete metros de altura que recuerda a la Virgen de Guadalupe. Indi aseguró que le gusta separar el trabajo de taller del de la calle.

"Es un desafío entrar en el mundo de las galerías, los códigos cambian, no busco dinero sino hacer lo que quiero y continuar apropiándome del espacio", añadió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Petit Palais (@petitpalais_musee)

Artistas dialogan con las obras

Los artistas dialogan con las obras maestras que los rodean; por ejemplo, el tunecino DaBro, con una obra titulada Châtelet-les-Halles, que representa una escena nocturna en las calles del centro de París, que se funde con los cuadros decimonónicos que lo rodean.

Una de las propuestas más espectaculares de esta exposición es We are Here: la presentación de decenas de cuadros que cubren totalmente una de las paredes del museo, con figuras humanas o sus caricaturas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Petit Palais (@petitpalais_musee)

"Es increíble, hago realidad un sueño, es un momento histórico", declaró a su vez el londinense D*FACE, que optó por dejar impresa su marca, unas alas de angel pintadas con aerosol.

El artista estadounidense Obey, conocido por su cartel Hope (Esperanza), de la campaña de Barack Obama en 2008, pintó una Marianne, el emblema de la República Francesa, con una lágrima de sangre. Una respuesta a los atentados terroristas de 2015 en París.

"Como alguien que viene de la clase trabajadora, no siempre te sientes aceptado en los museos de arte. Con el arte callejero esos museos dan la bienvenida a todo el mundo" explicó Hush, artista británico. "Y puedes seguir siendo un perturbador, te puedes seguir divirtiendo", añadió.

FUENTE: AFP