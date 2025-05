Artistas celebran la cubanía con buena música

“Recuerdo a Cuba con mucho cariño, salí en el año 1961, nunca viví en La Habana, vivía en el campo. Me siento muy feliz de ser cubano y poder llevar un poquito de nuestra tradición a la juventud cubana de Miami”, dijo Carlos Oliva a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Me da un placer inmenso poder estar aquí nuevamente en Cuba Nostalgia compartiendo con mis amigos de aquí de Miami y representando un poco nuestra cubanía, de tantos años que llevo aquí, pero también tantos que viví en Cuba. Soy de Sancti Spíritus, un pueblo muy lindo donde está el río Yayabo, de ahí salió la conga del Yayabo y tantas otras cosas. Estoy muy feliz de participar en este evento”, agregó el autor de Pelotero la bola.

Con una escenografía que alude a emblemáticos sitios de La Habana como el muro del Malecón, la Bodeguita del Medio o el cabaré Tropicana, Cuba Nostalgia celebra las tradiciones mostrando un pedacito de la isla: música, alegría y buena comida.

“Es un honor muy grande participar en un evento como este, que podría ser la continuidad de todas las raíces y la idiosincrasia que perdimos muchos cubanos. Un evento como este trae consigo todo lo que sentimos por Cuba”, dijo Germán Pinelli, líder de Los 3 de La Habana.

Para Ana Páez, integrante de la agrupación, la añoranza es parte de la esencia cubana.

“La nostalgia es algo que tenemos intrínseca todos los cubanos. Creo que en cada familia, cada hogar, siempre está presente la nostalgia por Cuba, en la comida, en la manera de hablar, de desenvolvernos. Y este evento lo que hace es agrupar a tantas personas, al cubano bueno, como diría mi hijo Tirso”, dijo la vocalista.

A lo que Tirso agregó: “Hay que agradecerle a Peter por mantener esto y por celebrar la cubanía. Yo siempre digo sí a la cubanía, no al cubaneo; sacar lo mejor de nosotros como cubanos”.

Albita Rodríguez lo considera unos de los encuentros más significativos para la comunidad cubana exiliada en Miami.

“Es probablemente uno de los eventos más importantes de la historia y de tradición de Miami. He tenido la dicha, el honor, el privilegio de estar casi todos los años. Y la verdad me siento super honrada de volver a estar este año en Cuba Nostalgia.

La cantautora, que contó sobre en qué se mantiene ocupada, recordó que la cita cultural también atrae a espectadores de otras nacionalidades.

“Una de las cosas que me gusta cuando estoy cantando ahí, es la cntidad de banderas que veo, la colombiana, la venezolana, la de Uruguay, la de Argentina. La gente lo que pide son los éxitos de todos los tiempos como Qué manera de quererte. Pero hay espacio para la improvisación, que es la parte que más me gusta”, dijo Rodríguez.

“Acabo de grabar Amanecer sin ti, un tema con Lenier, que ya tiene un millón de vistas en YouTube, nos está funcionado bien en Europa. En mayo saldrá mi disco con el maestro Chucho Valdés, que me hace mucha ilusión porque hemos trabajado mucho”, añadió.

La jornada del domingo 18 la abre Malena Burke. Ese día también actúan Lena Burke, Aymée Nuviola, Boncó Quiñongo, Orlando Méndez, promesa de la música country, y Leoni Torres, quien clausura la celebración.

Actuar en el escenario del Tropicana que recrea Cuba Nostalgia a Quiñongo le hace vivir un sueño, al menos mientras dure el show.

“Tengo la fortuna de que sea el sexto año consecutivo que participo. Y me gusta tanto porque trabajo en un Tropicana libre, veo todos esos lugares, un malecón libre, vuelo y sueño con un malecón libre y próspero, con una Bodeguita del Medio libre, llena de cubanos, con un show de Tropicana con público cubano, no con extranjeros”, expuso el actor y comediante, al tiempo que recordó una época en la que los cubanos no tenían acceso a sitios de ocio y diversión, porque el régimen reservaba los mejores sitios turísticos para el deleite de cualquiera que llegara del exterior y pudiera pagar en dólar, incluso cubanos que ya no vivían en la isla eran vistos y tratados de manera superior a quienes padecían (y aún padecen) aquella realidad.

“Para una generación como la mía, cuando ibas a esos lugares, sí se hablaba de cubanía en Cuba, pero cuando entrabas [a uno de esos sitios], los cubanos que veías estaban atrás de los bastidores trabajando o sirviendo. Eso es lo que más me alegró y encantó de la ciudad de Miami, ver a los cubanos divirtiéndose. Y eso es lo que veo en Cuba Nostalgia”, recordó.

“Peter ha tenido una idea maravillosa y a mí también me toca la nostalgia. Ya son 20 años fuera de Cuba, lejos de la tierra que me vio nacer, que me hizo la persona que soy, que me hizo famoso, porque yo salí saliendo famoso en un programa de televisión, después pasé por otras cosas, pero conocí todas las provincias de Cuba. Ojalá que pudiera volver a Cuba, pero cuando sea libre”.