Artistas dominicanos en Miami lamentan la muerte de Johnny Pacheco

El primero en reaccionar en Miami ha sido el productor, artista e influencer de origen dominicano Maffio.

A través de su cuenta en Instagram, Maffio dijo: “Se me fue uno de mis ídolos. El que me inspiró a hacer 100 por ciento lo que hago”, expresó este popular y reconocido artista y productor dominicano, ganador de varios Latin Grammy por sus producciones musicales.

Mientras que el compositor, poeta, músico y artista, Fermín Ceballos, quien se encuentra en la Florida y reside en Nueva Orleans, enfatizó que “Pacheco fue para el más grande en lo que hoy se conoce como género de la Salsa, fusiones de ritmos Afrocaribeños que le dieron un giro para siempre a la música latina.”

Expresando su dolor por el fallecimiento del grande de la salsa, el maestro Johnny Pacheco, indicó que, “la influencia de este gran movimiento sociocultural, teniendo como base la música, es in duda el más importante de nuestros tiempos”, según refiere Ceballos.

“Algo que me impacta hasta el día de hoy, es que, en la Fania, todos fueron estrellas, desde los compositores hasta los músicos e ingenieros de grabación, cosa que se va perdiendo un poco con las nuevas generaciones, done del más destacado siempre es el intérprete, siendo este una sola pieza en el ajedrez en la mayoría de los casos, la menos talentosa”, subraya este artista considerado como el más prominente en New Orleans, donde reside.

“Que viva Pacheco en nuestros corazones y doquiera que suene un tambor, su legado trascenderá generaciones. Vaya con Dios Pacheco un dominicano glorioso”, expresó visiblemente acongojado por la partida del ilustre artista.

Entre tanto, Iván Alexander, conocido como “Alejandro”, percusionista, timbalero que durante largo tiempo quien tocó la tambora en el grupo “Los Hijos del Rey” y tuvo la gran dicha de actuar adjunto a Johnny Pacheco, quiso referirse a El caballero del Cibao, Johnny Pacheco, exaltando su capacidad profesional en la industria y la pérdida que es su deceso.

Alejandro dijo a DLA, “Johnny Pacheco es y será la persona más importante en este género musical latinoamericano y puedo decirlo a alta voz, que es un orgullo, haber compartido la misma profesión, nacionalidad y la gran magistratura de la Salsa. Descanse en Paz maestro”, señaló este músico dominicano.

Mientras que, en la República Dominicana, el presidente de la Cámara de Diputado, Alfredo Pacheco, propuso al presidente Luis Abinader, una declaratoria de tres días de duelo nacional por la muerte de Johnny Pacheco.

La Academia del Latin Grammy, recordó que, en el año 2005, le entregó a Pacheco el Lifetime Achievement Award y que, entre su gran legado musical, muchas de sus producciones fueron nominadas a los Grammy y a los Latin Grammy.

Conforme se conoció este martes, los restos mortales de Johnny Pacheco, el Padre de la Salsa y cuyo nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales este lunes, serán sepultados en White Lang Memorial en la Ciudad de Nueva York, pero aún no se sabe el día ni la hora.