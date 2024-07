Venezolano Franco De Vita insta al voto con la canción "Aquí no se pierde nada"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco De Vita (@francodevita)

En el material se leen pancartas de ciudadanos venezolanos que piden un cambio de gobierno con la esperanza de que el país salga de la crisis económica y social en la que se encuentra sumida.

"Tú tienes la llave; tu voto es la llave", escribió el músico en la publicación.

Aquí no se pierde nada

Además, De Vita ha puesto como banda sonora a esta campaña su tema Aquí no se pierde nada, el cual lazó en febrero de 2020 y que evoca cómo la sociedad venezolana le abrió las puertas a cientos de migrantes en el siglo XX y la energía de su población de seguir adelante pese a las dificultades.

"Iba dándolo todo y nunca miraba a quién / Así es de generosa, es la tierra que me vio nacer / Iba abriendo las puertas a to' el que quería pasar / Que aquí no se pide nada, solo ganas de trabajar / Iba regando encantos por donde solía pasar / Las flores, los caminos, el Ávila de testigo / Iba volviendo loco a quien llegaba a besar / Que aquí no se pide nada...", reza la primera estrofa de la canción.

"Aquí no se pide nada, solo hay ganas de trabajar / Aquí solo se pide que podamos vivir en paz", suena el coro.

El intérprete de No basta también usó esta canción para augurar éxito a la selección nacional de fútbol, conocida como La Vinotinto, durante su participación en la Copa América.

Igualmente, compartió un video en redes con diferentes momentos icónicos del equipo y la emoción de los venezolanos en los torneos.

Orquesta Carlos Cruz Diez

En días pasados, Franco De Vita fue invitado a un concierto que la orquesta Carlos Cruz-Diez, integrada por músicos venezolanos migrantes, ofreció en Alicante, España, de la mano de la Fundación Al Norte del Sur, Malinche Symphonic y Tempo Rubato.

Al subir a la tarima, De Vita reconoció el trabajo del maestro José Antonio Abreu con El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

"Ellos son todos músicos de El Sistema de Venezuela. Yo quiero, donde esté el maestro Abreu, darle las gracias por haber tenido esta idea. Gracias Alicante, gracias por apoyarlos", dijo el intérprete.

Franco De Vita recordó la difícil realidad que azota a Venezuela, lo que ha causado una migración masiva en la última década.

"Hay una realidad tremenda en Venezuela y la estamos viendo. Músicos de este calibre que tienen que llegar a Madrid e ir a la calle a tocar. Es una pena, es una lástima, es tremendo. Lo que puedan hacer por nuestro país, por favor, no se olviden de hacerlo. De verdad que lo necesitamos, lo necesitamos", dijo con la voz entrecortada, mientras el público lo ovacionaba.

La orquesta tocó un arreglo sinfónico de la pieza Al Norte del Sur, momento que emocionó al artista.

Con lágrimas en los ojos, De Vita dijo:

"Esta canción se llama Al Norte del Sur que es la ubicación geográfica de Venezuela, al norte de Suramérica. La escribí hace ya 30 años. El coro de la canción dice 'No lo dejes morir / No lo dejes morir / Porque un cielo como este / una tierra como esta, jamás nos la regalarán'. Esta es la historia de esta canción, hablo de mi país. Por eso me emociono tanto y me duele tanto".