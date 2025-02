Artistas recuerdan a Paquita la del Barrio con emotivos mensajes en redes sociales

"Recuerdo que cuando me avisaron que @paquitaoficialb iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, ¡yo me puse tremendamente nerviosa! En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras. Y cuál fue mi sorpresa que desde que la conocí hasta que terminó el día de filmación, no paramos de reír, de alburear y de platicar de nuestras colonias y barrios, ¡ella, Carmen Salinas y yo!", recordó.

Aseveró que aunque su vida se apagó, su voz seguirá resonando a través de sus profundas canciones. "¡Acá seguiremos escuchando tu voz incomparable celebrándote siempre! Mandando a su familia un abrazo de luz y amor en estos momentos tan difíciles".

En X, el español Alejandro Sanz también dedicó un breve mensaje a la artista.

“Esa Paquita que nos conquistó con su música capaz de arrancar un sentimiento y hacerlo canción. Gracias Paquita eres parte de la cultura eterna”, escribió.

Desde la Academia Latina de la Grabación, lamentaron la partida de la intérprete.

“Lamentamos el fallecimiento de una voz icónica de la música mexicana: Paquita la del Barrio, nominada al #LatinGRAMMY y al #GRAMMY, deja un legado inolvidable en la música latina con su inigualable interpretación".

La plataforma Apple Music se pronunció al respecto enalteciendo el valor de la artista de poner en canciones el sentimiento del desamor. “QEPD Paquita la del Barrio, el ícono feminista de México que cantó lo que otros tenían miedo de decir”, reza el mensaje publicado en X.

El cantante venezolano Carlos Baute se unió a las reacciones agradeciendo a Paquita su legado.

“Su voz única y su entrega inigualable siempre serán parte fundamental del alma de la música latina. Nos deja un legado eterno que seguirá viviendo en cada acorde, en cada canción. Gracias por tanto, Paquita. Que en paz descanse".

Por su parte, la actriz Maribel Guardia recordó que en varias oportunidades pudo ser testigo de cómo el público adoraba a la cantante.

"Única e irrepetible @paquitaoficialb, Tuve el honor de compartir el escenario con ella en varias ocasiones, el público la adoraba y estoy segura seguirá siendo así por muchas generaciones. A la luz trasciende querida Paquita y nace una leyenda. Descansa en paz y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", escribió la costarricense junto a una serie de fotografías.

La cantante Yuri lamentó la muerte de Viveros y destacó que fue la última artista en grabar una pieza con ella: Cheque en Blanco, colaboración lanzada en 2024.

"Realmente quiero decirles que lo siento tanto, mi más sentido pésame a su familia. Estoy muy triste. Fui la última privilegiada en grabar con ella… Mi corazón está triste, se nos fue una grande, una grande. Que Dios la bendiga, a toda su familia mucha paz”, reza un breve mensaje compartido en las historias de Instagram.