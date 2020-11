Artistas unen sus voces por la Liga Contra el Cáncer

En esta edición, que se extenderá hasta las 11:30 pm, los organizadores anticipan poder recaudar la suma de 2 millones de dólares para contribuir a la labor de esa institución sin fines de lucro.

Lucrecia, cantante cubana radicada en España, quien ha participado en otras ediciones de este telemaratón, interpretará dos temas que estrenó en meses recientes. Familia ya se puede escuchar en las plataformas digitales.

"Me honra formar parte del elenco de artistas que brindaremos música, alegría y optimismo a la fiel audiencia del tan esperado telemaratón de Telemundo Canal 51. Interpretaré De mil maneras y Familia. Gracias a Diario las Américas y a Telemundo Canal 51 se dio a conocer mi canción compuesta en pleno confinamiento y mi mensaje de hermandad, amor y unidad", expresó Lucrecia desde Cataluña.

"En La Liga contra el Cáncer estamos todos unidos por una sola razón: recaudar y destinar los fondos para los tratamientos de los tantísimos pacientes que lo necesitan", agregó la cubana, quien en una ocasión reveló a DIARIO LAS AMÉRICAS que fue su alegría de vivir lo que la mantuvo en pie cuando fue diagnosticada con cáncer de mama.

“Gracias a Dios aquí en Barcelona tuve el tratamiento adecuado, fueron momentos difíciles, pero siempre con la música he salido adelante, con mis amigos y mi familia. Ya han pasado los años, tengo a mi hijo, que en aquel momento me decían que no podría tener familia. Y de ese momento guardo recuerdos maravillosos, entre ellos, mi música”, manifestó Lucrecia en una entrevista que concedió a este medio en 2017 con motivo de su participación en la edición de ese año del telemaratón.

Por su parte, Lena Burke, otra de los artistas que aportarán su voz a esta noble causa, expresó la importancia de colaborar con esta obra social, en la que también participa su madre, la bolerista cubana Malena Burke.

"Estamos muy honradas mi madre Malena Burke y yo de formar parte, una vez más, de la recaudación de la Liga Contra El Cáncer, de la cual mi madre ha sido parte durante 25 años. Y yo me he unido hace casi 10 años a esta noble causa que nos conmueve mucho porque sabemos que la Liga ha hecho una labor bellísima con los pacientes más necesitados, y la sigue haciendo año tras año. Por eso, tanto mi madre como yo, este año volvemos a decir presentes con la Liga y le damos gracias infinitas por salvar tantas vidas en nuestra comunidad", manifestó la pianista ganadora del Latin Grammy.

Bajo la conducción de Fausto Malavé, Alejandra Molina, Marilys Llanos, Daisy Ballmajó y Ariel Rodríguez, el telemaratón será transmitido por Telemundo 51 y simultáneamente online por Telemundo.com.

Para donar llame al 1 800 792 3320 o al 305 856 4914 o visite la página Ligacontraelcancer.org.