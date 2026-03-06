Rusia regresa a la Venice Biennale a pesar de críticas y rechazo

MIAMI.- Las críticas aumentaron el viernes tras la decisión de la Bienal de Venecia de permitir a Rusia participar en su prestigiosa exposición internacional de arte por primera vez desde la invasión de Ucrania.

El gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se opuso a la inclusión de Moscú en el evento, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania la calificó de "aborrecible".

El viernes, un grupo multipartidista de legisladores europeos publicó una carta dirigida a los organizadores de la Bienal condenando la inclusión de Rusia como "inaceptable".

"Tal decisión corre el riesgo de legitimar a un régimen responsable de la violencia continua y dañará inevitablemente la reputación y la moral de la propia Bienal", escribieron.

En los días posteriores a la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Bienal, una de las principales instituciones culturales de Italia, prohibió la asistencia a la edición de ese año a cualquier persona vinculada al gobierno ruso.

Rusia también estuvo ausente en el próximo evento de 2024. Sin embargo, figura en la lista de participantes nacionales para la exposición de 2026, que se celebrará de mayo a noviembre.

"La Bienal de Venecia es una institución abierta" y "rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte", declararon los organizadores en un comunicado el miércoles.

El presidente de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, quien asumió el cargo en marzo de 2024, afirmó que habían invitado a personas "de todas las zonas de guerra para compartir sus perspectivas".

"Creemos que donde hay arte, hay diálogo", declaró al diario de izquierda La Republica.

Artistas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia —un aliado cercano de Moscú que permitió que su territorio se utilizara en la invasión— estarán en Venecia, al igual que otros de Irán, Israel y Estados Unidos.

Buttafuoco ha sido criticado por su excesiva cercanía al gobierno de extrema derecha de Meloni, quien lo nombró.

Pero Roma, que ha apoyado firmemente a Ucrania, criticó la decisión de readmitir a Rusia.

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado afirmando que la decisión se tomó "con total independencia por parte de la Fundación Bienal, a pesar de la oposición del gobierno italiano".

El ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kestutis Budrys, fue más allá y escribió en X que la decisión de "extender la alfombra roja a la oscura diplomacia cultural rusa es aborrecible".

