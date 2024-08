Artistas venezolanos llaman a soldados y policías a no reprimir a manifestantes contra Maduro

Mensaje de los artistas a militares y policías en Venezuela

"Amigo militar, Fuerzas Armadas, que decidiste resguardar nuestra soberanía, ustedes saben cómo el pueblo habló fuerte y claro. No es cuestión de ideología, es cuestión de humanidad. Dale la espalda a los malos, ¿de qué lado de la historia quieren estar?, recuerda que tu familia también anhela el cambio. Llegó la hora de cumplir con tu juramento. Piensen en sus seres queridos que también sufren, este es el momento de actuar; piensen en ese brazo que ni siquiera tú has podido darle a tu familia. Es hora de que ustedes tomen acción, no abandonen a su pueblo, sobre todo en este momento tan delicado, tan triste, tan crucial del país. Su apoyo es crucial, no nos dejen solos. Es el momento de demostrarlo; al contrario, únanse por una Venezuela libre. Por favor, Venezuela también está en tus manos, ustedes también están viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros. No olvides que también eres hermano de este sufrimiento y de esta lucha. No sigan siendo cómplices de la opresión y la tiranía. El destino de Venezuela está en tus manos. Por Venezuela, Dios me los bendiga: es hora", expresó un grupo de artistas en un video que lleva por nombre #EsHora.

"Soldado, tú juraste proteger la patria no a un régimen que los traiciona. Los ojos del mundo están puestos en ustedes. Eres también un hermano de nosotros. Yo sé que tú al igual que yo queremos lo mejor para nuestros padres, para nuestros hijos, nuestros hermanos. Recuerda que también eres nuestro hermano, compartimos el mismo dolor. Recuerda que una vez juraste por esta bandera, este es el momento de cumplir ese juramento. Ustedes solamente les dan limosnas de toda la riqueza que se están robando. Nuestro dolor es el mismo que el tuyo. Tú también quieres lo mismo y tienes el poder para cambiar esta vaina, que esto se acabe, que no haya más violencia, que no haya más muertos; por favor, no olvides lo que sucedió el 28 de julio. Únete a nosotros en la búsqueda de un cambio real. Unamos esfuerzos y caminemos juntos hacia la libertad de Venezuela y reconstruir la Venezuela que tanto soñamos. Únete a nosotros, actúa, haz valer el derecho y la voluntad de un pueblo: es hora", agregó otro grupo de artistas en un segundo audiovisual.

Al menos 15 personas asesinadas y más de 1200 detenidas sin derecho a la debida defensa desde el 28J

La campaña ocurre cuando la ONG a favor de los Derechos Humanos en Venezuela Provea ha registrado al menos 15 personas asesinadas en las protestas desde el 28 de julio y cientos de manifestantes detenidos; incluso, menores de edad.

"Se han registrado al menos 351 protestas en dos días de manifestaciones contra los resultados impuestos por el CNE. La voluntad popular sigue desconocida", informó la organización no gubernamental.

"Siguen los abusos en #Venezuela: decenas de manifestantes detenidos arbitrariamente en Caracas fueron traslados a los calabozos de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en la Zona 7, Boleíta (Caracas). A estos manifestantes no los dejaron tener contacto con abogados de las ONG ni con familiares, vulnerando su derecho a la defensa", agregó Provea.

En otro reporte, la ONG recalcó lo dicho por Nicolás Maduro en una de las cadenas nacionales con respecto a la represión. "Mientras publicamos esto, Maduro ya ha anunciado más de 1200 detenciones en cuatro días, prometiendo dos cárceles de máxima seguridad para la "reeducación"", reseñó Provea.