Artistas venezolanos muestran respaldo a María Corina Machado

"Hoy quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo; que tienes un familiar, un amigo muy querido separado por la distancia; que estás cansado de vivir sin luz, sin agua, de no saber qué vas a comer; que te persiguieron por decir lo que piensas y por escribirlo en tus redes sociales, que te despidieron por denunciar todo lo que está mal, que has perdido a alguien querido producto de la violencia del régimen, que no has podido volver a Venezuela -tu país- porque te da miedo o porque te anularon tu pasaporte, que no te dejaron votar el 28 de julio o que sí votaste y que ahora pretenden desconocer tu voluntad", expresó la líder opositora en un video en Instagram.

Artistas se pronuncian

Tras ello, Lele Pons, Christian McGaffney, María Gabriela de Faría y George Harris expresaron sendos mensajes a favor de lo dicho por María Corina.

"Hoy, Venezuela está unida, está unida gracias a ti, gracias a los que están adentro y a los que estamos afuera", dijo la cantante, modelo, humorista, presentadora y youtuber Lele Pons.

"Es que hoy somos una sola Venezuela, la Venezuela que votó y le ganó a la dictadura, y ahora tenemos que cobrar", agregó el actor Christian McGaffney.

"Sí, tenemos que cobrar porque ganamos y lo comprobamos. Lo estamos haciendo con la confianza de quien tiene las actas en sus manos y de quien no permitirá que nuestros sacrificios sean en vano", añadió la actriz María Gabriela de Faría.

En ese sentido, Machado llamó a mantener la esperanza y confianza en el proceso para derrotar a la dictadura de Nicolás Maduro y seguir en pie con la nueva concentración pautada para el 17 de agosto.

"Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo; donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular", afirmó la ingeniero y ex-diputada de la Asamblea Nacional.

Consulta e impresión de actas

Asimismo, el comediante George Harri explicó que para acceder a las actas -que demuestran que Edmundo González obtuvo 7.303.480 votos y Nicolás Maduro 3.316.142- se debe ingresar a resultadosconvzla.com para imprimir el documento.

"Te pido que entres en la página resultadosconvzla.com, pongas tu cédula e imprimas tu acta de votación. No importa que no te hayan dejado votar, lleva tu acta a la concentración de tu ciudad y mostraremos las pruebas de la verdad", indicó el también comunicador social.

"Recuerda, ganamos, ganó Venezuela. Nos vemos el 17; pásalo", finalizó Edmundo González.

Esta sería la tercera concentración que hace María Corina Machado en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -dirigido por el régimen- diera como ganador al dictador Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio.

Ante las manifestaciones, las autoridades a disposición de la dictadura han asesinado, arrestado, desaparecido y censurado a parte del pueblo venezolano, sin el debido proceso y violando los derechos humanos.