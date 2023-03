Arturo Sandoval: "Willy Chirino nos hace sentir orgullosos de ser cubanos"

“Cuando terminó el concierto mucha gente se acercó a saludarlo y a pedirle autógrafos y fotos. Yo estaba ahí, como uno más entre el público, y cuando me acerqué le dije: ‘Oiga, yo quiero ser su amigo’. Él comenzó a reírse y me dijo: ‘¡No me digas! ¿eres cubano? ¿eres músico? ¿cómo te llamas?’. Le dije mi nombre, me dio un abrazo, y lo demás es historia”, agregó emocionado el trompetista Arturo Sandoval.