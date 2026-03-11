miércoles 11  de  marzo 2026
Aterciopelados estrena nuevo sencillo independiente "La Teta Pirata"

Tras el impacto de Genes Rebeldes, el grupo colombiano anuncia el estreno de su más reciente tema musical, ya disponible en las plataformas digitales

Cortesía / malabar sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras el impacto del álbum musical Genes Rebeldes, el grupo colombiano Aterciopelados anuncia el estreno de La Teta Pirata, su más reciente sencillo independiente que está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 6 de marzo de 2026.

"La Teta Pirata fusiona ranchera y milonga, evoca la cadencia del vals latinoamericano y la introspección del bambuco colombiano, tiende puentes hacia el huapango mexicano y la chacarera argentina. Atmósfera de oscuridad y resistencia, que se expande hacia un rock luminoso: un lamento que enfrenta la adversidad. Guitarras eléctricas y acústicas, bajo synth y texturas expresivas sostienen la voz profunda, potente e intencionalmente luctuosa de Andrea", expresa un comunicado de la banda.

Conceptualmente, la canción nace de un momento agónico y simboliza el tránsito de la tribulación a la belleza, explican.

Profundiza en las exploraciones de los galardonados álbumes Claroscura y Genes Rebeldes y recuerda canciones como Vieja y Ruana versus bikini en el cuestionamiento a la sobrevaloración de la juventud como ideal cultural. "La Teta Pirata es metáfora de resiliencia y un llamado a cuidar la vida y la unión".

Detalales técnicos

La producción, las guitarras, el bajo synth y los teclados estuvieron a cargo de Juan Pablo Villamizar. La mezcla fue hecha por Leonardo Castiblanco, mientras que la autoría y producción vocal son de Andrea Echeverri.

Por otra parte, el videoclip fue dirigido y realizado por Milagros Jaramillo, junto a Luan Arango. La pieza audiovisual acompaña las transiciones de la canción entre luz y oscuridad con un tratamiento íntimo que dialoga con la narrativa emocional del sencillo.

El vestuario de Andrea fue hecho por la premiada diseñadora Dayra Benavides, un chaleco de muchas tetas de terciopelo de colores con pezones de crochet.

