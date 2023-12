Aseguran que Alejandro Sanz tiene un nuevo amor

Según la prensa española, aunque Sanz ha sido amigo de las artistas por años, Cruz y él coincidieron en el verano en un evento que fue el inicio del presunto romance.

Hasta los momentos ninguno de los dos ha confirmado los rumores.

¿Quién es Alejandra Cruz?

La actriz y bailarina de 46 años ha participado en algunos filmes como Last Hour, Jerry Cotton y Iron Cross. También fue doble de su hermana en Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides en el 2011.

Asimismo, fue parte de l reality Un paso adelante (UPA) en 2002 y en la versión de UPA Next en 2023, donde compartió con su amiga Beatriz Luengo. Actualmente, será parte de la cuarta temporada de El desafío de Antena 3.

Mónica también es activista por los derechos de los animales.

En 2013, se sometió a una inseminación artificial y dio a luz a Antonella Cruz Sánchez. Al respecto, la actriz habló sobre la importancia de visibilizar esta herramienta para que las mujeres que desean convertirse en madres tengan la oportunidad de hacerlo, sin esperar a que llegue el hombre 'indicado'.

"Me apetece contarlo también para tener la oportunidad de mostrar mi agradecimiento a todos esos anónimos que ayudan a muchas mujeres a cumplir, como yo, el sueño de sus vidas", escribió entonces en su blog de la revista del País de España, Smoda.

"Una mujer de 40 años es muy joven y se siente muy joven pero lo de la maternidad va por otro lado, se mide con otro reloj que por desgracia no podemos controlar. (...) Yo siempre lo he tenido claro: no me iba a arriesgar a esperar a que apareciera el compañero adecuado para cumplir mi sueño y que, cuando este llegara, a mí se me hubiera hecho tarde. ¡Me habría convertido en la mujer más infeliz del mundo!", aseveró.