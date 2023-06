Aseguran que Alejandro Sanz y Rachel Valdés se separaron

"Aunque no lo han comunicado públicamente, ha sido el intérprete de Corazón partío el que habría tomado la decisión por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres", agregó el medio.

El mundo también corroboró dicha información y aseveró que la ruptura se debía a una decisión tomada por el cantante de 54 años, quien, aparentemente, no vive su mejor momento anímicamente.

"...se ha unido una fuerte crisis con su actual pareja, la artista plástica y modelo cubana Rachel Valdés, 20 años menor, con la que convive desde 2019. Según revela a este periódico una fuente del entorno de la pintora, unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz", indicó el periódico español.

"Esto, más que enfermedad mental alguna, explica el bajón anímico del músico, un hombre sensible y muy hogareño, que ha afrontado más de un fracaso sentimental. Cuando no está de gira, apenas sale de casa, le gusta recibir allí a sus amigos, entre los que están algunas estrellas de fútbol, como Sergio Ramos, pues es hincha merengue. Con ellos organiza partidas de mus y les prepara paellas y otros guisos, ya que le divierte mucho cocinar. Para él, además, es una necesidad rodearse de sus seres queridos, sobre todo de sus hijos, ahora especialmente los pequeños Dylan (12) y Alma (11), fruto de su unión de 14 años con la psicóloga Raquel Perera, con la que rompió en 2019 tras conocer a Rachel. Por esa razón, su ex mujer accedió a mudarse desde Miami, donde residía de casada, a Madrid, para que Alejandro pudiera estar con los niños, que viven muy cerca", detalló El mundo.

