Jennifer López se muda a casa de ensueño

Captura de pantalla / El Beso de la Mujer Araña / YouTube

Captura de pantalla de Jennifer López en el tráiler de la película El Beso de la Mujer Araña

MIAMI.- Jennifer López se ha mudado a una mansión que adquirió tras el divorcio de Ben Affleck . Según reporta People , la propiedad le costó 18 millones de dólares y fue comprada en marzo de 2025.

Previamente, una fuente cercana a la artista dijo a Daily Mail: "Jennifer está viviendo en su nueva propiedad y está encantada porque es como su propia casa de ensueño".

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Con motivo del Memorial Day, JLo compartió en redes sociales una serie de fotografías de un encuentro con seres queridos. Las mismas aparentemente fueron capturadas en el nuevo hogar de la artista y se puede apreciar un lujoso patio trasero con piscina y zonas decoradas de rosa y blanco.

En la festividad, la intérprete estuvo acompañada de sus hijos Max Muñiz y Emme Muñiz.

People reportó que el último año la artista se mantuvo en la mansión de Beverly Hills que compartió con Affleck, la cual ha estado a la venta pero no ha sido vendida.

Antigua propiedad

Recientemente, la casa fue puesta a la venta nuevamente. Según informa People en Español, la intérprete relistó la propiedad por 50 millones de dólares.

Un documento judicial de abril establece que se realizó una transferencia de propiedad entre cónyuges, lo que evidencia que ahora JLo es la única responsable de los gastos que relacionados con la venta de la mansión.

Fue en julio de 2024, luego de que trascendiera que la relación de López y Affleck no estaba en su mejor momento, que la propiedad fue puesta en venta por un valor de 68 millones de dólares. Posteriormente, en septiembre de 2025, se bajó el precio a 52 millones de dólares.

Al no ser vendida, se retiró del mercado.